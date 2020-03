Eurowizja 2020. Finał Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie odwołany? Alicja Szemplińska nie będzie miała szansy zaprezentować się Europie?

Liczba zarażonych wirusem COVID-19 na świecie rośnie, ale kolejne popkulturowe bądź sportowe wydarzenia są odwoływane bądź znajdują się pod ogromnym znakiem zapytania. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się organizatorzy Eurowizji 2020.

EUROWIZJA 2020 ODWOŁANA?

Tegoroczny finał Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie odwołany z powodu szalejącej epidemii koronawirusa? Chociaż Europejska Unia Nadawców nie chce dopuścić do takiego scenariusza, to niestety jest on bardzo prawdopodobny.

Eurowizja 2020 zaplanowana jest na połowę maja. W dniach 12-14 maja mają odbyć się koncerty półfinałowe, a wielki finał ESC 2020 ma odbyć się 16 maja w Rotterdamie. Teraz jednak okazuje się, że ten termin może zostać przesunięty bądź odwołany. Organizatorzy przewidują wiele scenariuszy, włącznie z całkowitym odwołaniem imprezy.

Alicja Szemplińska pokazała teledysk do "Empires"! Podbije Europę mimo krytycznych opinii rodaków?Zobacz więcej

Inną możliwą opcją jest przeniesienie tegorocznej Eurowizji na późniejszy termin bądź... nagranie występów wszystkich 41 artystów w ich państwach, a następnie emisja zmontowanego materiału. To byłoby wydarzenie bez precedensu, bo nie dość, że Eurowizja odbyłaby się bez udziału publiczności, to jeszcze artyści nie spotkaliby się na wspólnej scenie.

W obecnej chwili czekamy na kolejne wieści dotyczące Eurowizji 2020, ale trudno zakładać optymistyczne scenariusze. Na razie odwoływane są wydarzenia towarzyszące Eurowizji, jak chociażby koncerty w europejskich miastach, na których zawsze prezentowali się eurowizyjni artyści.

Polskę w tym roku na Eurowizji ma reprezentować Alicja Szemplińska, która chce zaśpiewać piosenkę pt. "Empires". Pytanie tylko, czy rzeczywiście będzie miała szansę zaśpiewać...