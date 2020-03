Eurowizja 2020. Jacek Kurski ocenia szanse Alicji Szemplińskiej. Jak mu się podoba "Empires"?

Alicja Szemplińska wygrała "Szansę na sukces" i z piosenką "Empires" będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2020 w Rotterdamie. Jak jej szanse ocenia prezes zarządu TVP, Jacek Kurski?

Jacek Kurski o szansach Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2020

Alicja Szemplińska zwyciężyła w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" i to ona pojedzie na Eurowizję 2020 do Rotterdamu. Wykona tam piosenkę "Empires", która według wielu komentatorów przypomina utwory, które powstawały do filmów o Jamesie Bondzie. Wybór Alicji spotkał się jednak także z krytyką Internautów.

Alicja Szemplińska i jej piosenka "Empires" pod ostrzałem! Internauci krytykują wyniki finału "Szansy na sukces"!Zobacz więcej

O tym, czy Alicja i jej piosenka spodobały się Europie dowiemy się podczas drugiego półfinału Eurowizji w Rotterdamie, który odbędzie się 14 maja. Jeżeli Polka zostanie doceniona, przejdzie do finału konkursu i ponownie zaśpiewa dwa dni później. Czy ma szanse wygrać Eurowizję i przebić niedościgniony jak dotąd sukces Edyty Górniak, która w 1994 r. zajęła 2. miejsce?

Jak wybór widzów "Szansy na sukces" ocenia prezes TVP, Jacek Kurski? - Myślę, że się rozkręca (...) To jest taki proces, w którym twórca, czy wykonawca, czy artysta dorasta do roli. Każdy ma taką szansę, pytanie czy będzie ta iskra - wskazuje Kurski.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja jest 17-latką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona - Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury programu "Hit Hit Hurra!", który wygrała w 2016 roku. Jej największą inspiracją jest Jorja Smith, dzięki której zakochała się w soulu.

Alicja Szemplińska odpowiada na krytykę swojej piosenki. "Hejtu nie toleruję"Zobacz więcej

Choć muzyka wypełnia całe jej życie, na co dzień jest przykładną uczennicą i wciąż zadziwia rodziców świadectwami z czerwonym paskiem. W wolnym czasie zapełnia szufladę wierszami i tekstami piosenek, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. W 2019 roku, będąc w drużynie Tomsona i Barona, wygrała 10. edycję "The Voice of Poland".