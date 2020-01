Eurowizja 2020. Zespół Daj To Głośniej z piosenką "Mama ostrzegała" pojedzie do Rotterdamu? Biorą udział w eliminacjach!

Disco polo na Eurowizji 2020? To możliwe! Na oficjalnym kanale zespołu Daj To Głośniej w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że twórcy hitu "Mama ostrzegała" biorą udział w polskich preselekcjach do 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Czy zespół Daj To Głośniej z piosenką "Mama ostrzegała" pojedzie do Rotterdamu?

Daj To Głośniej to zespół disco polo odpowiedzialny za hit ubiegłorocznego lata pt. "Mama ostrzegała". Piosenka zaledwie kilka dni po oficjalnej premierze, trafiła do największych rozgłośni radiowych w Polsce. Teledysk do utworu w serwisie Youtube zanotował już ponad 98 milionów wyświetleń. Nic dziwnego, że Daj To Głośniej chce teraz wylansować swój przebój w całej Europie i na świecie. Zespół Daj To Głośniej z piosenką "Mama ostrzegała" na Eurowizji 2020? Na oficjalnym kanale Daj To Głośniej na Facebooku pojawiła się już informacja, że zespół bierze udział w polskich preselekcjach do 65. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w tym roku w Rotterdamie w Holandii. Polski reprezentant zostanie wyłoniony 23 lutego, podczas finału programu „Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Możemy w tej chwili oficjalnie potwierdzić, że bierzemy udział w eliminacjach do Eurowizji 2020, już 19-20.01.2020 nagrania do programu „Szansa na sukces". Trzymajcie kciuki!" – czytamy w oświadczeniu. Chcielibyście usłyszeć hit "Mama ostrzegała" na Eurowizji 2020? TVP coraz chętniej promuje na swoich antenach muzykę disco polo, więc są na to spore szanse!