Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Polsce! W którym mieście odbędzie się koncert finałowy?

Po zwycięstwie reprezentantki Polski, Viki Gabor w 17. Konkursie Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach na Śląsku, Europejska Unia Nadawców (EBU) ponownie powierzyła organizację Konkursu Piosenki Eurowizji Junior Telewizji Polskiej.

Jacek Kurski tak opowiada o sukcesie TVP:

Telewizję Polską spotkał ponowny zaszczyt uczestniczenia we wspaniałej przygodzie, jakim jest organizacja widowiska na skalę światową. Eurowizja Junior to przedsięwzięcie ważne także dlatego, że pozwala zaistnieć młodym wykonawcom i pokazać ich wielki talent wielomilionowej publiczności. Jestem dumny, że TVP może się do ich sukcesu przyczynić. – podkreślił Jacek Kurski.