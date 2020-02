Eurowizja Junior 2020 w Krakowie? Jacek Kurski "bierze się do roboty", aby ponownie zorganizować konkurs w Polsce

Eurowizja dla dzieci po raz drugi z rzędu odbędzie się w Polsce? Jacek Kurski zapowiada, że wszystko idzie właśnie w tym kierunku. Nieoficjalnie mówi się, że Eurowizja Junior 2020 miałaby odbyć się w Krakowie.

Eurowizja Junior 2020 w Krakowie?

Dzięki zwycięstwu Viki Gabor podczas Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, kolejny Konkurs także może być organizowany w Polsce. Wcześniej taką możliwość zapewniła nam Roksana Węgiel, która wygrała Eurowizję Junior 2018 w Mińsku. Jak zapowiedział prezes TVP Jacek Kurski, prace nad organizacją Eurowizji Junior 2020 w Polsce są już bardzo zaawansowane.

Viki Gabor wspomina Trenerów z "The Voice Kids" i ważne koncerty. Jak jej się pracowało z Kayah?Zobacz więcej

Podczas finału 3. edycji "The Voice Kids" Kurski, z tajemniczym uśmiechem na ustach, powiedział: "Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty! A wy słuchajcie komunikatów Telewizji Polskiej w ciągu najbliższych dni". To może oznaczać, że rozmowy z Europejską Unia Nadawców (EBU) idą w dobrą stronę. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że miastem, w którym może odbyć się konkurs jest Kraków.

- Rzeczywiście doszło do rozmowy prezesa TVP z prezydentem Jackiem Majchrowskim i wszystko wskazuje na to, że w listopadzie 2020 TVP ponownie będzie organizatorem Eurowizji Junior – zdradził "Gazecie Wyborczej" pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Rafał Piaskowski. Jeśli faktycznie Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie, miejscem na to przeznaczonym będzie najprawdopodobniej Tauron Arena.

Alicja Szemplińska i jej piosenka "Empires" pod ostrzałem! Internauci krytykują wyniki finału "Szansy na sukces"!Zobacz więcej