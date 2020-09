Eurowizja Junior 2020. Zmiany w organizacji imprezy. Które kraje wezmą udział i gdzie odbędą się występy?

Tegoroczna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji Junior ponownie odbędzie się w Polsce. Organizatorem wydarzenia po raz drugi jest Telewizja Polska wraz z Europejską Unią Nadawców. Impreza będzie jednak miała wyjątkowy przebieg. oto szczegóły!

W tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2020 wezmą udział młodzi artyści z 13 krajów - członków EBU. Bedą to wokaliści z: Armenii (ARMTV), Białorusi (BTRC), Francji (France TV), Gruzji (GPB), Hiszpanii (RTVE), Holandii (AVROTROS), Kazachstanu (Khabar Agency), Malty (PBS), Niemiec (ARD/ZDF/Kika), Polski (TVP), Rosji (RTR), Serbii (RTS) i Ukrainy (UA:PBC). W Konkursie po raz pierwszy weźmie udział przedstawiciel Niemiec – pozostałe kraje były uczestnikami poprzednich edycji. Konkurs odbędzie się w niedzielę 29 listopada 2020 roku pod hasłem "Move The World – Porusz świat".

Zwycięzca "The Voice Kids" jednak nie powalczy o występ na Eurowizji Junior! Kto będzie reprezentował Polskę?Zobacz więcej

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2020 (JESC 2020) z powodu pandemii COVID-19 odbędzie się w zmienionej formule. W trosce o zdrowie wszystkich artystów oraz bezpieczeństwo imprezy wszystkie konkursowe występy artyści wykonają w studio w swoich krajach. Koncert finałowy będzie transmitowany ze studia w Warszawie. Na miejscu będą zachowane konieczne procedury sanitarne: prezenterzy i obecni na miejscu członkowie ekipy zachowają dystans, spełnione będą wszelkie wymagania dotyczące ochrony zdrowia obecnych na miejscu osób.

– Co roku Konkurs Eurowizji Junior jednoczy młodych artystów, ich bliskich oraz fanów muzyki na całym świecie – powiedział Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej. – To niezaprzeczalne święto talentu osób, które dopiero wkraczają w świat muzyki. Dlatego tak ważne jest, aby pomimo tegorocznych trudności stworzyć im przestrzeń i warunki, by mogli swój talent pokazać. Podobnie jak podczas spektakularnego show w ubiegłym roku, także teraz Telewizja Polska dołoży wszelkich starań, aby zapewnić młodym artystom i wielkiej międzynarodowej rodzinie eurowizyjnej wspaniałe, niezapomniane doznania – zapewnił Jacek Kurski.

Martin Österdahl, Executive Supervisor JESC 2020, wyraził żal, ze względu na brak możliwości osobistego uczestnictwa wszystkich artystów w Konkursie w Warszawie z uwagi na ograniczenia w podróżach, spowodowane pandemią koronawirusa. Jednocześnie zapewnił, że pomimo panującej sytuacji pragnie podtrzymać tradycję corocznego konkursu Eurowizji Junior: – Bardzo nam zależy, by konkurs Eurowizji Junior, organizowany corocznie od 2003 roku, był kontynuowany – powiedział Martin Österdahl. - Pomimo tegorocznych zmian w formule imprezy każdy uczestnik Konkursu będzie miał równe szanse na to, by pokazać swoje umiejętności. Ich bliscy i fani z całego świata będą mogli głosować na swoje ulubione piosenki online – podkreślił szef JESC 2020.

Lena Marzec pierwszą finalistką! Wystąpi na Eurowizji Junior w Warszawie?Zobacz więcej

W tegorocznym Konkursie, aby zapewnić reprezentantom równe szanse podczas transmitowanych koncertów, występ każdego z artystów będzie miał podobną oprawę sceniczną. Choć młodzi wokaliści nie będą mogli spotkać się osobiście, to podzielą się doświadczeniami, pokażą relacje z przygotowań i będą kontaktować się z widzami online, poprzez platformy cyfrowe Eurowizji Junior. - Jesteśmy wdzięczni naszym kolegom z TVP za to, że podjęli wyzwanie, jakim jest tak ambitna, międzynarodowa produkcja telewizyjna, oraz za "poruszenie świata" – podkreślił Martin Österdahl, Executive Supervisor JESC 2020.