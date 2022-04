Ewa Kasprzyk to postać, której przedstawiać nie trzeba. Gwiazda serii "Kogel Mogel" od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, a do tego 65-latka wprost zachwyca swoją formą! Zobaczcie, jak o nią dba!

Ewa Kasprzyk szaleje na siłowni! 65-latka zachwyca formą i prawie staje na głowie!

Ewa Kasprzyk uwielbia wyzwania. Udowodniła już, że niestraszny jej skok ze spadochronem, walka na ringu bokserskim, ani mordercze treningi taneczne. Aktywność fizyczna, dbałość o kondycję i szczupłą sylwetkę to dla aktorki podstawa. Na początku roku Pani Ewa postanowiła pozbyć się kilku nadprogramowych kilogramów, "wyhodowanych" w czasie pandemii.

Idąc za przykładem kolegów z Teatru Kwadrat - Pawła Małaszyńskiego i Andrzeja Nejmana, którzy osiągnęli spektakularne efekty w odchudzaniu - zdecydowała się na spotkanie z Leszkiem Klimasem, twórcą autorskiego programu żywieniowo-treningowego "Efekt Klimasa". Jest on zresztą opiekunem żywieniowym Teatru Kwadrat, z którym Ewa Kasprzyk była związana przez około 17 lat. Jego motywacja, jak na mistrza świata sylwetki atletycznej przystało, stała się już legendarna. Dzięki jego metodzie ponad 500 dzieci i nastolatków pokonało otyłość, a w sumie jego podopieczni zrzucili ponad 7,5 ton tłuszczu!

Aby podążać ścieżką wytyczoną przez Leszka Klimasa, potrzebna jest nie tylko chęć, ale też ciężka, systematyczna praca. "Efekt Klimasa polega na zmianie stylu życia. Na pierwszym spotkaniu dowiedziałam się, jaki mam skład mięśniowy, niedobór wody oraz jak powinnam się odżywiać, żeby stracić zbędne kilogramy i poprawić swój metabolizm. Leszek jest bardzo sugestywny. Wskazuje drogę, daje przepisy, a ja się do nich stosuję. Potrzebna jest żelazna dyscyplina - 5 posiłków co 3 godziny. To działa! Schudłam 6 kg w przeciągu 2 miesięcy" - przyznaje z dumą aktorka, której nie brakuje motywacji, konsekwencji i samozaparcia.

Nawet kiedy od rana mam zdjęcia do serialu, wstaję wcześnie, żeby przygotować sobie jedzenie na cały dzień. Jem dużo i zdrowo produkty dobrej jakości. Przepisy można trochę modyfikować. Często zdarza mi nie jeść w dość niecodziennych sytuacjach, bo akurat jest pora, na przykład w samochodzie na parkingu albo w przerwie spektaklu. Moi koledzy mówią do mnie: "Ewka, Ty ciągle jesz". Wcześniej sama nie gotowałam i na ogół żywiłam się jedzeniem śmieciowym"- przyznaje.

Bliscy aktorki bardzo jej kibicują. "Michał na razie jest "przy diecie" - podziwia mnie i czasem pomaga przygotowywać posiłki. Może też wejdzie na tę drogę, co bardzo ułatwi nam codzienne życie. Kto wie, może też odchudzimy Shakirę" - dodaje z uśmiechem. Dieta Ewy Kasprzyk poparta jest oczywiście ćwiczeniami. Ostatnio aktorka miała okazję poćwiczyć w towarzystwie Leszka Klimasa oraz jego żony Ilony w jednej z warszawskich siłowni. "Ruch zawsze był mi bliski i do tej pory chyba nieźle mi idzie. Poza tym to świetny reset dla głowy, w tym czasie, kiedy nasze myśli, serca i głowy są zwrócone w kierunku Ukrainy" - podkreśla.

Autor: AKPA

