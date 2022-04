Ewa Krawczyk nadal przeżywa żałobę po mężu i opowiada o smutnych stronach swojego małżeństwa. "Nie mogę mieć dzieci i koniec"

Krzysztof Krawczyk jest niekwestionowaną legendą polskiej muzyki. Rok temu, wieść o śmierci artysty zaszokowała dosłownie wszystkich. Za wybitnym barytonem wciąż tęsknią zarówno jego fani, jak i członkowie rodziny, w tym jego żona Ewa. To właśnie ona przeżyła z legendą polskiej estrady 40 lat wspólnego życia. I choć od śmierci ukochanego minął już rok, to jego żona wciąż nie potrafi pogodzić się z jego odejściem na tamten świat.

W rocznicę śmierci Krzysztofa Krawczyka, jego żona postanowiła podzielić się swoimi smutnymi refleksjami na temat odejścia ukochanego, a także ich wspólnego życia. W rozmowie z "Faktem", Ewa Krawczyk wyjawiła, że nadal nie może pogodzić się ze stratą męża i regularnie odwiedza jego grób, gdzie zdarza się jej rozmawiać z ukochanym.

Wciąż czuję jego obecność przy sobie, zarówno w domu, podróżach, ale nade wszystko przy grobie, gdzie bywam dzień w dzień, nawet dwukrotnie, by modlić się, ale przede wszystkim mówić do niego. Opowiadam mu, jak ludzie za nim tęsknią, jak jego legenda rośnie, jak grane są jego piosenki, ukazują się nowe płyty. I ilu mam nowych przyjaciół, którzy podnoszą mnie na duchu. Przede wszystkim w postaci zalewu listów, telefonów, maili i wpisów w portalach społecznościowych. To oni pomogli mi psychicznie w najtrudniejszych chwilach. Przez ten rok wylałam więcej łez niż przez całe życie – wyjawiła na łamach "Faktu" Ewa Krawczyk.