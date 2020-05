Ewa Minge pokazała zdjęcia z młodości! Bardzo się zmieniła? "Mogłam gnieść orzechy pośladkami"

Ewa Minge opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia sprzed lat. Najsławniejsza polska projektantka pokazała dwie fotki - na jednej z nich jest jeszcze małą dziewczynką. Drugie zdjęcie zostało zrobione w czasach, kiedy uczęszczała do liceum. Minge zdradziła, że ważyła wtedy ponad 80 kilogramów.

Liceum i jakieś 80 kg wagi. Byłam jak Jagienka z ”Krzyżaków'', mogłam gnieść orzechy pośladkami. A patrząc na dzisiejsze kanony i moja ówczesną budowę, czyli stosunek talii do bioder, to wszystko się zgadzało. Niestety, jeszcze się nie dokopałam do zdjęć, gdzie byłoby widać moją sylwetkę, o ile takie istnieją, bo kochałam obszerne ubrania, swetry tacie podkradałam i długie spódnice w stylu cygańskim - napisała pod zdjęciem z młodości projektantka.