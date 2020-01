Ewa Sałacka zmarła niespodziewanie. Jej córka Matylda Kirstein jest już dorosła i zachwyca urodą. Podobna do mamy?

Ewa Sałacka była jedną z najpiękniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek. Jej przedwczesna śmierć w 2006 roku wstrząsnęła światem telewizji. Aktorka osierociła 12-letnią córkę, która jest już dorosła. Matylda Kirstein, bo tak nazywa się córka Ewy Sałackiej stroni od show-biznesu. Jest jednak bardzo podobna do swojej mamy, co potwierdzają zdjęcia w mediach społecznościowych. Zobacz, jak wygląda córka nieodżałowanej Ewy Sałackiej.

Ewa Sałacka w latach 80. była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Rudowłosa aktorka debiutowała w filmie Filipa Bajona pt. "Aria dla atlety", ale dopiero rola prostytutki w "07 zgłoś się" sprawiła, że o Sałackiej zrobiło się naprawdę głośno. Ewa Sałacka nie bała się odważnych scen. Swoje wdzięki pokazała w "Klątwie Doliny Węży" i w "Sztuce kochania". Zagrała także w hitowym "Och, Karol" oraz w "Drugiej stronie słońca". Szybko dorobiła się łatki seksbomby polskiego kina, ale jak Jerzy Gruza aktorka zasługiwała na więcej.

To nie była prosta, zwyczajna osoba. Ona miała pewne pretensje do czegoś lepszego, wyższego. Ale to było bardzo smaczne i cenione. To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości. Była wyjątkowa i co ona miała grać? Miała grać w zlewozmywakowych telenowelach? Nie było dla niej ról – mówił w jednym z wywiadów polski reżyser i scenarzysta.

Jej tragiczna śmierć była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem.

Dariusz Siatkowski, czyli filmowy mąż Kasi Solskiej. Jego śmierć była ogromnym szokiem dla wszystkich!Zobacz więcej

Ewa Sałacka, śmierć

Ewa Sałacka zmarła niespodziewanie w 23 lipca 2006 roku w wieku zaledwie 49 lat. Aktorka wypoczywała feralnego dnia na działce u rodziców w Arciechowie. Tam sięgnęła po szklankę soku, do której wpadła osa. Po wypiciu soku, uczulona na jad owada aktorka, zaczęła się dusić i doznała wstrząsu anafilaktycznego. Ewa Sałacka zmarła w drodze do szpitala, na oczach najbliższych. Osierociła 12-letnią wówczas córkę, Matyldę.

Smutek i ból są we mnie cały czas, tylko nie pozwalam im sobą rządzić. Musiałam zaakceptować sytuację, żeby normalnie żyć. Nie wypierałam tego, co się stało. (...) Wypłakałam wtedy chyba wszystkie łzy. Ale dzięki temu powoli odradzałam się – wspominała swoją matkę Matylda Kirstein w książce "Być dzieckiem legendy".

Ewa Sałacka została pochowana 1 sierpnia 2006 roku na warszawskich Powązkach.

Matylda Kirstein — jak wygląda córka Ewy Sałackiej?

Matylda Kirstein to owoc związku Ewy Sałackiej z Witoldem Kirsteinem. Córka aktorki i stomatologa przyszła na świat 1 lipca 1994 roku. Obecnie Matylda Kirstein jest już dorosłą kobietą, która żyje jednak z dala od show-biznesu. Córka Ewy Sałackiej prowadzi jednak otwartego Instagrama, na którym można podejrzeć, jak bardzo jest podobna do swojej mamy. Możesz się o tym przekonać, zaglądając do galerii!