Fame MMA 6 online. Maciej Szewczyk z "Love Island. Wyspa miłości" zawalczy w klatce! Gdzie oglądać galę Fame MMA? [LIVE, KARTA WALK]

Fame MMA 6 odbędzie się mimo zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19. Początkowo wydarzenie miało odbyć się w Częstochowie, później przeniesiono galę do Katowic, ale ostatecznie Urząd Miasta Katowice oraz służby sanitarno-epidemiologiczne zablokowały produkcję w hali MCK. To jednak nie powstrzymało organizatorów Fame MMA 6, którzy swoje show zamierzają zorganizować na zasadach... programu telewizyjnego!

Zawodnicy Fame MMA 6 wciąż przebywają w Katowicach, jednak organizatorzy gali nie zamierzają podać dokładnej lokalizacji obiektu, w którym zostaną rozegrane walki. Zapewniają, że będzie to studio telewizyjne, nie będzie publiczności, a cała ekipa jest doskonale przygotowała i zabezpieczona. Mówi się, że wszyscy zawodnicy mają przejść badanie na obecność koronawirusa.

Nasze wydarzenie nie jest już imprezą masową, nie jest typową galą sportów walki, to jest produkcja telewizyjna. Chciałem podkreślić, że my nie próbujemy ominąć żadnych ograniczeń, ani zaleceń, które zostały nałożone przez odpowiednie służby. My się do nich dostosowujemy - powiedział serwisowi MMARocks.com Krzysztof Rozpara, jeden ze współwłaścicieli organizacji. - Istotne jest tutaj określenie „zgromadzenie publiczne”. Odpowiednie ustawy definiują, czym jest zgromadzenie publiczne – „jest to zgrupowanie nieokreślonych imiennie osób”, czyli to jest miejsce, gdzie mogą wejść osoby postronne i nie mamy kontroli nad tym, kto tam przebywa. W takiej sytuacji to, co my robimy w studiu filmowym, to nie jest zgromadzenie publiczne. Takie ograniczenie do 50 osób nas po prostu nie dotyczy. - czytamy w Gazecie Krakowskiej