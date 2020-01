"Familiada". Karol Strasburger szczerze o późnym ojcostwie: Każdy moment na życie, szczęście, jest dobry

Informacja o tym, że Karol Strasburger został ojcem długo nie schodziła z pierwszych stron gazet. Mała Laura jest pierwszym dzieckiem 72-letniego aktora i prezentera. Cała sytuacja wzbudziła liczne kontrowersje. Co na ten temat myśli sam zainteresowany?

Kiedy na świat przyszła jego pierwsza córka Strasburgera, niektórzy zaczęli wytykać mu wiek. Okazuje się jednak, że dla niego nie jest to problem. Przyznaje bowiem, że dopiero teraz nabrał dużego dystansu do spraw, które kiedyś wydawały mu się niezmiernie istotne, a w jego życiu pojawiły się nowe, ważniejsze rzeczy niż np. kariera. - Myślę, że moja psychika i mój sposób postrzegania świata i życia, rzeczywiście jest teraz młodszy, niż jak miałem te dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć lat - powiedział w "Dzień Dobry TVN".

Według Strasburgera, to nie jest tak, że dziecko, które ma starszego rodzica z góry skazane jest na wychowywanie się bez niego, ponieważ los bardzo różnie kieruje ludzkim życiem i nie na wszystko mamy wpływ.

Nie jest tak, że ja o tym nie myślę. Nikt nie jest wieczny. Oczywiście większe prawdopodobieństwo odejścia z tego świata ma człowiek starszy, niż młodszy, ale różnie to wygląda. Nie biorę więc tego pod uwagę i nie uważam za rzecz, która powinna funkcjonować jako ocena mojej moralności i zachowania (...) Każdy moment na życie, szczęście, jest dobry. Młodym ludziom wydaje się, że człowiek w wieku 70 lat jest jakimś niedołężnym starcem i jemu nic się nie należy, nie potrafi przeżywać tego, co według młodych należy tylko do nich. Otóż nie, tak nie jest. My tak samo przeżywamy, kochamy, wzruszamy się, czasami może nawet bardziej, bo mądrzej i dojrzalej.