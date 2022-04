"Familiada". Nie tylko "Lama"! Oto największe wpadki w teleturnieju Karola Strasburgera. Zapamiętamy je na długo!

W programach telewizyjnych nietrudno o wpadkę! Wiedzą o tym m.in. uczestnicy teleturnieju "Familiada" oraz prowadzący formatu - Karol Strasburger. Zabawnych pomyłek w kultowym programie Dwójki nie brakowało. W galerii przypominamy najśmieszniejsze wpadki w programie "Familiada". Zapamiętamy je na długo!

"Familiada" od 28 lat gromadzi przed telewizorami całe rodziny

Karol Strasburger już od 28 lat prowadzi teleturniej "Familiada". To kultowy format telewizyjnej Dwójki, w którym spotykają się dwie pięcioosobowe drużyny. Uczestnicy typują odpowiedzi na pytania zadane wcześniej 100 przypadkowym osobom. Liczba zebranych przez drużynę punktów zależy od tego, czy odpowiedzieli tak, jak wcześniej grupa próbna. Do finału awansuje tylko jedna drużyna, która ma szansę wygrać 25 000 złotych plus kwotę z poprzednich rund. Zwycięska drużyna występuje także w następnym programie, ale każda grupa ma prawo uczestniczyć tylko w 3 kolejnych programach.

Kilka razy w roku z okazji świąt do "Familiady" zapraszane są drużyny złożone z osób powszechnie znanych np. piosenkarze, aktorzy, sportowcy, dziennikarze, a wygrane przez nich pieniądze przeznaczane są na cel charytatywny.

"Familiada" - oto największe wpadki w programie

Program "Familiada" jest gwarantem dobrej zabawy. Dostarcza widzom niezapomnianych emocji i powodów do śmiechu. Wpadki w "Familiadzie" zdarzają się często i są niekiedy bardzo zabawne. Stres związany z występem w telewizji sprawia, że uczestnicy udzielają zaskakujących odpowiedzi. Pamiętacie pytanie Więcej, niż jedno zwierzę to..?. Dziś nikt z nas nie wyobraża sobie odpowiedzi innej niż słynna "Lama". W tym popularnym teleturnieju nawet najprostsze pytanie może sprawić trudność - wpadki w "Familiadzie" to już niemal codzienność.

