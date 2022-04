"Farma". Marcelina Zawadzka planuje już ślub i ciążę? Zaskakujące wyznanie gwiazdy. "Będzie ślub – będzie dziecko"

Marcelina Zawadzka w zeszłym roku pochwaliła się wspólnymi zdjęciami ze swoim nowym partnerem. Okazuje się, że związek zakochanych jest poważniejszy niżby mogło się wydawać, ponieważ telewizyjna gwiazda niedawno wyjawiła jednemu z portali swoje potencjalne plany związane ze ślubem oraz zajściem w ciążę. Czy niedługo ujrzymy ją w białej sukni?

Marcelina Zawadzka - historia miłości

Marcelina Zawadzka to gwiazda telewizyjna, którą mogliśmy oglądać w programach takich jak "Farma", "Pytanie na śniadanie", czy "The Voice of Poland". Słynna prezenterka wcześniej odnosiła liczne sukcesy w modelingu. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, co w późniejszym czasie okazało się jej przepustką do świata telewizji.

Była modelka ma na swoim koncie kilka nieudanych związków. Była m.in. w związku z Mikołajem Roznerskim, czy z Tomaszem Włodarczykiem. W zeszłym roku poznała pochodzącego z Niemiec biznesmena, Maxa Gloecknera, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Okazuje się, że Marcelina Zawadzka snuje już poważne plany względem swojego ukochanego.

Marcelina Zawadzka szykuje się już do ślubu? "Będzie ślub – będzie dziecko"

Telewizyjna gwiazda udzieliła wywiadu dla serwisu "Pomponik", w którym opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Była modelka w rozmowie z portalem wyjawiła, że idąc do ołtarza chciałaby być pewna swoich uczuć.

Bardzo chciałabym być pewna siebie i swoich uczuć, idąc do kobierca. Super, kiedy kobiety są szczęśliwe i pewne siebie, swojej miłości do tej drugiej osoby, bo z tej drugiej strony nigdy tego nie wiesz… – powiedziała.

Okazuje się, że związek z obecnym partnerem, jest dla Marceliny bardzo ważny, ponieważ snuje już ona wizję ich wspólnej przyszłości, włącznie z potencjalnym ślubem i posiadaniem dzieci. Jednak jeśli chodzi o te kwestie, to inicjatywę pozostawia partnerowi, który jej zdaniem powinien zrobić pierwszy krok.

Aż zaczyna mnie to dziwnie elektryzować, ale tak. (…) To musi być zawsze mężczyzny pomysł. To on musi zawsze poprosić o rękę. Będzie ślub – będzie dziecko. Trochę jest też tak, że jeśli chodzi o kolejny krok, to ja bym chciała najpierw mieć ślub, a później dzieci. W takiej kolejności klasycznej – wyznała w rozmowie z "Pomponikiem".

Gwiazda zaczęła już nawet rozmyślać o sukni, którą ubrałaby w ten wyjątkowy dzień.

Wiem, że beza w moim przypadku mogłaby być trudna, więc chciałabym chyba taką bardziej „rybkę”, coś w tym stylu, taką bardziej przy ciele, ale z drugiej strony też trzeba by się najeść – stwierdziła.

