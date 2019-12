"Fear the Walking Dead". Zoe Colletti dołączyła do obsady 6. sezonu. Wcieli się w kluczową postać!

Zoe Colletti („Upiorne opowieści po zmroku”, „A Boy Called Christmas”) dołączyła do stałej obsady nadchodzącego 6. sezonu serialu „Fear the Walking Dead”, który jest aktualnie kręcony w Austin, w Teksasie. W kogo wcieli się aktorka?

AMC ogłosiło w piątek (20.12), że Zoe Colletti („Upiorne opowieści po zmroku”, „A Boy Called Christmas”) dołączyła do stałej obsady nadchodzącego 6. sezonu serialu „Fear the Walking Dead”. Colletti wcieli się w kluczową postać, która będzie się rozwijać podczas trwania sezonu.

Na stałych członków obsady awansowali także Mo Collins i Colby Hollman. Collins, która gra Sarah, po raz pierwszy zobaczyliśmy w 4. sezonie, gdy spotkała Morgana (Lennie James) na postoju ciężarówek. Bohaterka wraz z bratem dołączyła następnie do grupy, której misją była pomoc potrzebującym. Hollman wciela się w postać Wesa, który z początku podchodził z dużą rezerwą do pomocy oferowanej przez grupę, ostatecznie jednak zaakceptował jej filozofię i stał się częścią społeczności, do czasu rozłamu dokonanego przez Virginię (Colby Minifie).

Szósty sezon serialu „Fear the Walking Dead” odkryje dalsze losy nietypowej rodziny złożonej z ocalałych, rozdzielonej przez potężnego przeciwnika pod koniec 5. sezonu. Producentem wykonawczym serialu jest Scott M. Gimple, showrunnerami są Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, jak również Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd i Greg Nicotero. W serialu występują Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades i Karen David.

Źródło: Associated Press/x-news