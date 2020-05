Festiwal Filmowy w Gdyni 2020. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odwołany! Co dalej z imprezą?

Nie mamy dobrych wieści dla fanów polskiego kina. Największe święto naszej kinematografii, czyli 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie został odwołany w tym roku. Co dalej z imprezą? Sprawdźcie!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami rządowymi w zakresie organizacji imprez masowych 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie odbędzie się w 2020 roku. Taką decyzję jednogłośnie podjął Komitet Organizacyjny FPFF 20 maja br.

Jednocześnie Komitet zobowiązał Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszka Kopcia do przygotowania w ciągu 30 dni zmian w regulaminie Festiwalu, w tym jego harmonogramu, regulujących kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji Komitetu Organizacyjnego.

Wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za tym, by filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w Festiwalu w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym.

Festiwal Filmowy w Gdyni miał odbyć się w dniach 14-19 września. Przyszłoroczny termin imprezy jeszcze nie jest znany.