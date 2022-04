"Film balkonowy". Paweł Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Nagradzany film dokumentalny już wkrótce na HBO Max

"Film balkonowy" to polski dokument produkcji Max Original, który był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach. Obecnie można oglądać go w kinach, a kiedy będzie miał swoją premierę na platformie streamignowej?

"Film balkonowy" na HBO Max

Najnowszy polski film dokumentalny Max Original pt. "Film balkonowy" to produkcja autorstwa uznanego dokumentalisty, Pawła Łozińskiego, który z pomocą kamery przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym ludziom. Bohaterowie niosą w sobie zagadki i tajemnice, nie dają się łatwo zaszufladkować. Każda ludzka historia jest wyjątkowa, a życie jest nie do wymyślenia. Film balkonowy to powrót do początków kina, kiedy człowiek przychodził do kamery. Może wystarczy zatrzymać się na dłużej, żeby zobaczyć więcej?

Postanowiłem zatrzymać się i poczekać, aż świat sam do mnie przyjdzie. Stałem na balkonie z kamerą przez 2 lata i łapałem każdego, kto pod nią przechodził. Z tych spotkań wyszedł film opowiadający o ludziach to, co sami chcieli o sobie powiedzieć. I o reżyserze, który był ich ciekawy. Byłem zdziwiony, jak mało znam się na ludziach. Prawie nikt nie jest tym, na kogo wygląda. Ludzie niosą w sobie zagadki i tajemnice. Nie dają się łatwo zaszufladkować. Życie jest nie do wymyślenia – mówi o filmie reżyser Paweł Łoziński, który odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz zdjęcia.

Obowiązki producentki z ramienia HBO Max pełni Izabela Łopuch, a producentką wykonawczą HBO Max jest Hanka Kastelicowa. Producentami z ramienia IDFX są Paweł Łoziński oraz Agnieszka Mankiewicz. Za produkcję obrazu odpowiadają HBO Max, Łoziński Production oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a dystrybutorem filmu jest Against Gravity.

"Film balkonowy" - kiedy premiera na HBO Max?

Dokument prezentowany był na festiwalach filmowych, zdobywając szereg nagród. Został wyróżniony Grand Prix na festiwalach filmowych w Locarno i Biarritz, oraz otrzymał nagrodę MDR Award na festiwalu DOK Leipzig. Podczas 18. edycji Millennium Docs Against Gravity zdobył wyróżnienia w Konkursie Głównym oraz Konkursie Polskim, a także dwie Nagrody Publiczności (w Warszawie i Katowicach). Produkcja otrzymała także trzy nominacje do Polskich Nagród Filmowych ORŁY w kategoriach: najlepszy film dokumentalny, najlepsza reżyseria i najlepszy montaż. "Film balkonowy" można już oglądać w kinach, a w serwisie HBO Max będzie dostępny już od 17 kwietnia!

