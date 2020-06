Filmy 2020. Co oglądać w kinach w czasach koronawirusa? Co w kinach od 6 czerwca?

Na tę wiadomość czekali wszyscy kinomaniacy w całej Polsce. Od 6 czerwca 2020 roku w całej Polsce, po ponad dwumiesięcznej przerwie, ponownie zostaną otwarte kina. Sprawdźcie, co oglądać w czasach koronariwusa! Co w kinach od 6 czerwca?

REPERTUAR KIN CZERWIEC 2020

6 czerwca 2020 to data, która prawdopodobnie zapisze się w historii polskiego kina. To właśnie wtedy ponownie, po przerwie, zostaną otworzone kina, które były zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Kiniarze, zresztą podobnie jak dyrektorzy teatrów, czekali aż do IV etapu odmrażania gospodarki, aby ponownie móc zobaczyć się z publicznością.

Póki co nie wszystkie kina zostaną otwarte. Na razie nie planują tego zrobić multipleksy, czyli kina sieci Multikino, Cinema City oraz Helios. Właściciele największych kin prawdopodobnie czekają do lipca, gdy wyklaruje się mocniejszy repertuar, który będzie można zaprezentować widzom.

Na szczęście część kin studyjnych otworzy się już 6 czerwca, ale oczywiście trzeba będzie stosować się tam do sanitarnego rygoru. Podczas seansu trzeba będzie przebywać w masce, a co drugie miejsce będzie musiało pozostać puste. To sprawia, że kiniarze mogą zapełnić sale tylko w 50%, ale dla części z nich to i tak może okazać się ostatnią deską ratunku biznesu.

Przyjrzeliśmy się filmom, które od 6 czerwca będzie można obejrzeć w warszawskich kinach. Nie podajemy Wam dokładnego repertuaru, ale przedstawiamy 15 najciekawszych filmów, których możecie szukać w kinach od 6 czerwca. Część z tych produkcji to przedpremiery, inne to filmy, które już były w kinach, ale z powodu zamknięcia kin widzowie mieli ograniczoną możliwość zapoznania się z nimi. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w czasach koronawirusa!

