Filmy i seriale dla dzieci w HBO GO! Sprawdź, co oglądać ze swoimi pociechami w Dzień Dziecka!

Dzień Dziecka to świetny pretekst ku temu, aby obejrzeć ze swoimi pociechami coś ciekawego. W HBO GO można znaleźć wiele filmów i seriali dla najmłodszej widowni. Sprawdź, co oglądać!

Dzień Dziecka z HBO GO W tym roku Dzień Dziecka może okazać się inny niż wszystkie dotychczasowe. Jak spędzić go z pociechami w domu? Jednym z pomysłów jest wspólne oglądanie ulubionych bajek, filmów i seriali. W końcu każdy z nas ma w sobie trochę dziecka, więc to może być rozrywka dla wszystkich domowników. Sekcja KIDS w HBO GO to bogaty wybór zarówno kreskówek, jak i familijnych filmów fabularnych. Znajdzie się wśród nich coś dla małych, jak i trochę większych dzieci. Wśród seriali dla najmłodszej części widzów są m.in. "LEGO Ninjago", który doczekał się aż 13 sezonów oraz "Gwiezdne wojny: Wojny Klonów", czyli animowana wersja kultowych "Star Wars" George'a Lucasa. Z kolei "Hak" to klasyka kina familijnego dla małych i dużych dzieci w reżyserii Stevena Spielberga, a "Księga dżungli" - filmowa wersja klasycznej animacji Disneya z 1967 roku, opartej na książce Rudyarda Kiplinga pod tym samym tytułem.