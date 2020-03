Filmy i seriale o więzieniu. "Skazani na Shawshank", "Zielona mila" i inne produkcje o życiu za kratami!

"Skazani na Shawshank", "Zielona mila", "Ucieczka z Alcatraz", "Orange Is The New Black" - więzienie jest miejscem akcji dla wielu wybitnych produkcji! W naszej galerii znajdziecie 15 najlepszych z z nich! Sprawdźcie koniecznie!

Więzienie jest miejscem specyficznym, w którym przestają obwiązywać zasady znane z normalnego życia społecznego. Nic więc dziwnego, że tematyka ta od dawna ciekawi psychologów, filozofów, a także filmowców. Seriale, które warto obejrzeć w wolnym czasie. One umilą Wam czas spędzony w domuZobacz więcej Filmy i seriale o więzieniach mają różną specyfikę. Jedne z nich skupiają się na wartkiej akcji ("Skazany na śmierć"), inne biorą na warsztat psychologiczny ("Symetria", "Starred up") lub polityczny ("Głód") aspekt więziennego życia. Nie brakuje także komediowych produkcji, których akcja toczy się w więzieniu, czego doskonałym przykładem jest świetny serial Netfliksa "Orange Is The New Black". W naszej galerii znajdziecie nasz wybór 15 najlepszych produkcji o więzieniu pochodzących z całego świata! Sprawdźcie koniecznie!