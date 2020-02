Filmy na walentynki 2020. Co obejrzeć wspólnie w Dzień Zakochanych? [ZWIASTUNY]

Walentynki 2020 to dobry czas na to, aby obejrzeć romantyczny albo po prostu - dobry film z ukochaną osobą. Który włączyć w domu, a na co wybrać się do kina? Zobacz, co obejrzeć w Walentynki 2020!

Szukacie filmu na Walentynki 2020? Chcielibyście coś wspólnie obejrzeć, ale najlepiej, aby nie był to "odgrzewany kotlet"? Zebraliśmy dla Was 30 filmów, które warto obejrzeć w Dzień Zakochanych we dwoje. "Love actually" czy "Notting Hill"? Aktorzy wybierają najlepszą komedię romantyczną! Zobacz więcej Filmy na Walentynki 2020 Zrezygnowaliśmy z pozycji kultowych, takich jak np. "Pamiętnik", "Bodyguard" czy "Pretty Woman". W naszym zestawieniu nie znajdziecie też "Bezsenności w Seattle" czy "To właśnie miłość" (mimo, że każdy z nas je uwielbia!). Ograniczyliśmy do nowych produkcji - najstarszy film powstał w 2013 r., najnowszy swoją premierę ma w lutym 2019 roku. W galerii pojawiają się nie tylko romanse i komedie romantyczne. Są także propozycje nieoczywiste, które nie traktują o miłości w popularnym znaczeniu. Nie mamy jednak wątpliwości, że oboje będziecie się przy nich świetnie bawić! Sprawdźcie, jakie filmy obejrzeć w Walentynki 2020 - w domu lub w kinie! Filmowe piosenki, przy których najlepiej spędzić walentynkiZobacz więcej Zobacz galerię Filmy DO ZOBACZENIA we dwoje https://facebook.com/telemagazynpl