Finał "Better Call Saul" lepszy od zakończenia "Breaking Bad"! Jak i kiedy skończy się historia Jimmy'ego McGilla?

Finał "Better Call Saul" ma być lepszy od zakończenia "Breaking Bad" - tak stwierdził twórca obu seriali, Vince Gilligan w rozmowie z Hollywood Reporter. Jak skończy się historia uwielbianego przez miliony widzów na całym świecie Jimmy'ego McGilla?

"Better Call Saul" - kiedy premiera 6. sezonu?

"Better Call Saul" to spin-off "Breaking Bad", który zakończy się po 6. sezonie. Początkowo zakładano, że powstanie tylko pięć serii, ale historia skompromitowanego prawnika tak spodobała się widzom, że twórcy postanowili przedłużyć serial jeszcze o 13 odcinków. Premiera 6. sezonu "Better Call Saul" ma odbyć się w 2021 roku. Jaki finał czeka Jimmy'ego McGilla (Bob Odenkirk)?

Spekulacji na ten temat w sieci nie brakuje, choć przed widzami jeszcze premiera 5. sezonu "Better Call Saul", która odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2020 roku. W nowych odcinkach Jimmy McGill przyjmie nową tożsamość i jako Saul Goodman rozpocznie współpracę z przestępcami. To nie spodoba się Kim ((Rhea Seehorn), dla której 5. sezon może być już ostatnim. W 5. sezonie pojawi się Dean Norris, czyli agent DEA, Hank Schrader.

Finał "Better Call Saul" lepszy od zakończenia "Breaking Bad"

Ostatni odcinek serialu "Breaking Bad" zatytułowany "Felina" uznawany jest przez wielu za jeden z najlepszych finałów w historii telewizji. Okazuje się jednak, że "Better Call Saul" może doczekać się lepszego zakończenia. Zasugerował to twórca obu seriali, Vince Gilligan w rozmowie z Hollywood Reporter.

Ten serial pod kierownictwem Petera będzie miał dobre lądowanie. Będzie niesamowicie i The Hollywood Reporter oraz inne wspaniałe serwisy będą pisać artykuły o tym, co miało lepsze zakończenie: "Breaking Bad" czy Better Call Saul". I założę się, że ludzie powiedzą "Better Call Saul" — stwierdził Vince Gilligan.

W zapewnienia Giligana łatwo uwierzyć — po głośnym finale "Breaking Bad" miał przecież mnóstwo czasu, aby przeanalizować opinie widzów i wyciągnąć z nich dobre wnioski.

