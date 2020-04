"Flash". Logan Williams nie żyje! Jaka była przyczyna 16-letniego aktora?

Mamy fatalną wiadomość dla wszystkich fanów serialu "Flash". Zaledwie 16-letni Logan Williams nie żyje. O śmierci młodego aktorka poinformował m.in. odtwórca głównej roli w serialu, Grant Gustin.

Logan Williams w serialu "Flash" wcielał się w postać młodego Barry'ego Allena. Aktora, który na planie produkcji zadebiutował w 2014 roku, wspomniał Grant Gustin. Odtwórca roli Flasha napisał, że zawsze był pod wrażeniem talentu i profesjonalizmu Williamsa. Aktor wciąż nie może uwierzyć w tę informację i modli się za rodzinę zmarłego.

Przyczyna śmierci Logana Williamsa nie jest znana. Rodzina młodego aktora również nie udziela informacji na ten temat, zaznaczając, że są załamani sytuacją. Ponadto przez epidemię koronawirusa nie mogą przeżyć żałoby tak jak należy.

Logan Williams urodził się 9 kwietnia 2003 w Vancouver. Przed kamerą zadebiutował mając ledwie 10 lat, gdy pojawił się w telewizyjnym filmie "The Color of Rain". Później można było oglądać go także w takich produkcjach jak "Nie z tego świata" czy "The Whispers".