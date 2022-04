"Furioza". Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska są razem od lat. Zakochali się w sobie na pielgrzymce! To historia tej pary!

Chrześcijanka (gość)

Wspaniały człowiek i nie jest hipokryta jak tu piszą niektórzy , chyba zazdroszczą .Człowiek wierzący to nie taki jak wy chcecie żeby był tylko jest wierzący dla siebie i nie obchodzi go co wy o tym sądzicie .Wiata to coś głębszego niż latanie do kościoła lub wiara w to co mówi Rydzyk 🥴Ale jak ktoś nie rozumie wiary to niech nie ocenia i nie krytykuje bo to nie przystoi 🤔

23.11.2021 21:53