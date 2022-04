"Furioza" podbija Netfliksa. Mateusz Damięcki nie kryje radości! Aktor ma powód do dumy

Film "Furioza" ukazał się 22 października 2021 roku i od pierwszych dni zdobył ogromny sukces. W premierowy weekend zebrał w kinach 119,7 tys. widzów.

Od 1 kwietnia film dostępny jest na Netfliksie - to wtedy polski obraz zaczął robić prawdziwą międzynarodową karierę. W pierwszym tygodniu od internetowej premiery był najpopularniejszym filmem na polskim Netfliksie. W kolejnym spadł na drugie miejsce w związku z premierą "Gierka", ale z kolei zyskał popularność za granicą - stał się najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem w globalnej klasyfikacji. "Furioza" figuruje na liście top10 w 74 krajach, a w 17 jest obecnie na pierwszym miejscu w klasyfikacji (dane pochodzą z tygodnia 4-10 kwietnia ze strony top10.netflix.

Nic więc dziwnego, że gwiazdy międzynarodowego hitu przeżywają teraz piękne chwile. Mateusz Damięcki, który wciela się w filmie w rolę wytatuowanego gangusa o pseudonimie Golden, udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z powyżej wymienionej strony internetowej z podpisem (w języku angielskim):

Drodzy, pewien mądry człowiek kiedyś mi powiedział: jeśli nie masz czym się chwalić, to się nie chwal. Ale jeśli możesz być z czegoś dumny, to bądź. Więc ja jestem dumny z tego, że "Furioza" wskoczyła na pierwsze miejsce wśród nieanglojęzycznych filmów oglądanych na Netfliksie od 4 do 10 kwietnia (...). Gratuluję wszystkim, którzy stworzyli "Furiozę". Duma jest rzadkim, ale bardzo wdzięcznym uczuciem. Chciałbym też podziękować wszystkim widzom, którzy z oddaniem poświęcili i poświęcą nam swój czas.