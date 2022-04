"Furioza". Wstrząsające wyznanie Mateusza Damięckiego. Mało brakowało, a choroba zniszczyłaby mu karierę

Mateusz Damięcki niedawno udostępnił w sieci wpis, w którym podzielił się swoimi wspomnieniami z przeszłości. Okazuje się, że aktor mierzył się z bardzo poważną chorobą, która o mały włos pokrzyżowałaby jego zawodowe plany. Wówczas nie był w stanie powstrzymać łez rozpaczy.

Mateusz Damięcki - kariera aktorska

Mateusz Damięcki pochodzi z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej. Ścieżkękariery wybrali mu m.in. jego ojciec, Maciej Damięcki, a także babcia, Joanna Damięcka. W rodzinne ślady poszedł zarówno Mateusz, jak i jego siostra - Matylda Damięcka. Mateusz Damięcki jako aktor może pochwalić się licznymi sukcesami, a jego kreacje są doceniane przez krytyków oraz fanów. Widzowie z pewnością kojarzą go ostatniego kinowego hitu "Furioza", a także z seriali takich jak "Na dobre i na złe", czy "W rytmie serca". Pierwszą poważną rolą aktora była ta w serialu "Wow" w 1991 roku.

Choroba mogła zniszczyć karierę Mateusza Damięckiego

Niedawno aktor opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym postanowił powrócić do początków swojej kariery. Ujawnił w nim m.in. to, że mało brakowało, a choroba pokrzyżowałaby jego szansę na udział w jednej z jego pierwszych produkcji . Wówczas Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych poszukiwała "chłopca 10-11 lat, który umie jeździć konno, na deskorolce, ćwiczy karate, pływa", co ogłoszono w telewizji. Będący jeszcze dzieckiem Mateusz Damięcki idealnie pasował do opisu kandydata.

Kiedy to usłyszałem, zacząłem się drapać. Rodzice myśleli, że z nerwów, z podniecenia. Ale okazało się, że to była ospa. Dzień później, cały w fioletowe kropki, buczałem w poduszkę w naszym dwupokojowym mieszkaniu na ursynowskim osiedlu z wielkiej płyty, że moje życie i moja kariera właśnie runęły w gruzach - możemy przeczytać w poście aktora.

Mateusz Damięcki wyznał, że po dwóch tygodniach, gdy już wyzdrowiał, poprosił rodziców o zawiezienie go do WFDiF, mimo tego, że od tygodnia w telewizji nie pojawiały się już ogłoszenia o poszukiwaniu chłopca do roli w serialu. Finalnie małemu Mateuszowi udało się otrzymać rolę w serialu "Wow".

Pełny opis tamtej historii możemy przeczytać poniżej:

