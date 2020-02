"Geniusze". Philippe Tłokiński zagrał genialnego polskiego matematyka Stanisława Ulama! Zobaczcie zwiastun

W sieci pojawił się pierwszy, międzynarodowy trailer filmu „GENIUSZE”. Po światowej premierze na Festiwalu w Palm Springs (USA) biograficzna opowieść o życiu polskiego matematyka Stanisława Ulama będzie wkrótce prezentowana na Festiwalu Berlinale w ramach pokazów European Film Market.

W przededniu berlińskiego festiwalu w sieci opublikowany został pierwszy trailer filmu o wybitnym polskim naukowcu – Stanisławie Ulamie – matematyku, który w ramach „Projektu Manhattan” brał udział w pracach nad bombą atomową i przyczynił się do skonstruowania bomby wodorowej. W trailerze widzimy odtwarzających główne role polskich aktorów: Philippe Tłokińskiego (Stanisław Ulam), Fabiana Kocięckiego (Johnny von Neuman), Mateusza Więcławka (Adam Ulam) oraz plejadę młodych gwiazd europejskiego kina – m.in. Esther Garrel i Joela Basmana.

Film „Geniusze” zrealizowano w koprodukcji między Niemcami (Dragonfly Films), Wielką Brytanią (Mirror Productions) i Polską (Shipsboy) ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Telewizji Polskiej oraz Łódzkiego Funduszu Filmowego. Film wyreżyserował pochodzący z Niemiec Thorsten Klein. Polscy widzowie będą mieli okazję zapoznać się z historią Stanisława Ulama w drugiej połowie 2020 roku.

Stanisław Ulam to polski matematyk należący do środowiska słynnej „lwowskiej szkoły matematycznej”, uczeń Stefana Banacha. Po obronie doktoratu w 1934 roku rozpoczął karierę naukową na najważniejszych europejskich uniwersytetach m.in. w Cambridge i Paryżu. W przededniu II wojny światowej uzyskał wizę amerykańską i niemalże w ostatniej chwili opuścił Lwów, zabierając ze sobą młodszego brata, Adama. W Stanach Zjednoczonych dołączył do grupy naukowców pracujących w słynnym ośrodku badań jądrowych w Los Alamos, gdzie wspólnie z Edwardem Tellerem, prowadził zakończone sukcesem badania nad skonstruowaniem bomby wodorowej.