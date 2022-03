"Gierek". Film z Michałem Koterskim od kwietnia na Netflix! Krytycy zmiażdżyli ten film swoimi recenzjami!

Dobra wiadomość dla wszystkich widzów, którym nie udało się w kinach zobaczyć filmu "Gierek". Produkcja już w kwietniu pojawi się na platformie Netflix, a widzowie będą mogli na własnej skórze przekonać się, czy krytycy filmowi mieli rację, gdy zmiażdżyli produkcję z Michałem Koterskim w roli głównej swoimi recenzjami.

"GIEREK" OD 6 KWIETNIA NA NETFLIX

"Gierek" to film, który jednocześnie podbił serca widzów i rozpętał burzę wśród krytyków już od 6 kwietnia dostępny będzie na Netfliksie. Zobacz i przekonaj się sam jakie wrażenie zrobi na tobie ta historia.

Ponad 320 tysięcy widzów zdecydowało się obejrzeć film w kinie, w czasie ostatniej, styczniowej fali korona wirusa. Wynik filmu i jego odbiór przez widzów w kinach, komentuje producent i współscenarzysta filmu Heathcliff Janusz Iwanowski:

Teraz film „Gierek” jest jeszcze bardziej aktualny niż w dniu premiery 21 stycznia. W filmie pokazaliśmy, jak Moskwa - Rosjanie w tym ich służby specjalne, traktują sąsiednie państwa takie jak Polska. Tzn. jak swój prywatny folwark. I od dekad najbardziej lubią nas wtedy, kiedy rządzą nami „Janukowicze” tutaj akurat w mundurach LWP i jeśli trzeba to z takimi knują przeciw interesom kraju.

Michał Koterski zachwyci w roli swojego życia? Film o I sekretarzu KC PZPR wkrótce w kinach!Zobacz więcej

Gierek to nazwisko, o którym słyszał w Polsce każdy, ale nikt nie zna jego prawdziwej historii. Kim był naprawdę? O czym marzył? Z kim się przyjaźnił? Komu ufał? Kogo kochał? Kto go zdradził? Historia człowieka, który dziś wciąż budzi skrajne opinie porusza dogłębnie. Polityka bywa brudna, ale gdy dotyka ona całej rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia. Tajemnice wspólnego życia, widzianego oczami żony i matki Edwarda Gierka teraz będą mogli poznać widzowie Netfliksa.

W filmie występują: Michał Koterski, Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha, Ewa Ziętek, Jan Frycz, Filip Tłokiński, Krzysztof Tyniec, Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski, Cezary Żak. Producentem filmu jest Global Studio, które w swoim portfolio ma również takie filmy jak: „Proceder”, „Krime Story. Love Story”. Reżyseria Michał Węgrzyn, zdjęcia Wojciech Węgrzyn.

