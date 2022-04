"Gierek". Polski film już na platformie Netflix. Jakie zdanie mają widzowie o produkcji z Michałem Koterskim?

Na Netflixie pojawił się kolejny polski tytuł – "Gierek". Film przedstawia historię życie i usposobienie Edwarda Gierka. Opinie specjalistów związanych ze światem kina na temat dzieła Michała Węgrzyna raczej nie były pozytywne. Co o produkcji uważają widzowie?

Film "Gierek" to ekranowa historia Edwarda Gierka. Tytułowy bohater to postać, o której każdy z nas słyszał. Oprócz kilku faktów historycznych, które są z nim łączone, raczej nie wielu zna szczegóły jego życia i naprawdę może coś więcej o nim powiedzieć. Produkcja ta była więc od samego początku czymś, co interesowało potencjalnych widzów. Nie miała ona jednak zbyt dobrej passy po swojej premierze. Krytycy bardzo negatywnie wypowiadali się na temat produkcji Michała Węgrzyna. Ich zdaniem scenariusz pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy czepiali się również doboru aktorów, a przede wszystkim odtwórcy głównej roli. Mimo wszystko "Gierek" przyciągnął do kin wiele osób. Ci, którym nie udało się zobaczyć produkcji, mogą teraz odetchnąć z ulgą. W kwietniu film pojawił się na Netflixie.

"Gierek". Widzowie zgadzają się z krytykami?

Z okazji premiery filmu "Gierek" na Netflixie postanowiliśmy przyjrzeć się opiniom internautów na jego temat. Ciekawe jest to, czy widzowie mają podobne wrażenia, co krytycy i raczej niechętnie polecają tę produkcję. Jak się okazało, wśród odbiorców zdania są podzielone. Są osoby, które twierdzą, że rzeczywiście widać rozmach filmu i przyjemnie oglądało im się historię Gierka.

Oglądałem i polecam, sporo młodych w kinie,co cieszy. Szanujmy swoja historie...

Wczoraj byłam w kinie, naprawdę świetny film. Fala negatywnych recenzji jedynie pokazuje, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są polscy pseudokrytycy.

Nie lubie polskich filmow i od czasu 'Chlopaki nie placza' nie widzialem nic lepszego. 'Gierek' jednak bardzo mi sie podobal, jest super obsada znanych aktorow, zagrali swietnie i byl to jeden z najlepszych filmow jakie widzialem od kilku lat. Chodze do kina od 6 lat srednio 2 razy w miesiacu i z czystym sumieniem moge polecic obejrzenie Gierka

Pojawia się jednak także sporo negatywnych słów. Widzowie podzielają zdanie specjalistów i negatywnie komentują dobór aktorów oraz sposobu ukazania głównego bohatera. W oczach części widowni jest on wybielany. W wielu opiniach pojawiają się też nie najlepsze opinie na temat muzyki wykorzystanej w "Gierku", która zdaniem internautów zupełnie nie pasuje do klimatu czasów, w jakich dzieje się akcja.

ta amerykańska muzyk w tle, jakby wyjęta z traillera Cyberpunka 2077.

Angielska piosenka w tle to jakaś porażka. Nie można było czegoś polskiego?

Temat ciekawy itd, ale wziąć tego aktora do tej roli to katastrofa dla filmu, , sparany cały pomysł.

Gdyby to była parodia - to by było świetne. A tak, to może być katastrofa… Misiek Koterski jest świetnym aktorem charakterystycznym, nie dramatycznym…

Zawsze jak słyszę i widzę w filmie Koterskiego, to mam wrażenie, że jest to komedia. Ten facet nie pasuje mi do poważnych ról.

A wy już widzieliście film "Gierek"? Co o nim sądzicie?

