Giganci ścigają się w premierach. Co warto obejrzeć w najbliższych dniach? "Cała prawda o Pam" oraz finałowe odcinki "Ozark" i "Grace i Frankie"

Dobrze, że zbliża się majówka, bo po tym tygodniu będziemy mieli sporo seriali do nadrabiania. I to jakich! Finałowe odcinki kultowych seriali takich jak "Ozark" czy "Grace i Frankie", nowości ze znakomitą obsadą - wszystko to zapowiada się bardzo ciekawie. W naszej galerii przedstawiamy listę najciekawszych pozycji na ten tydzień, szczegóły na ich temat oraz daty premier.

Tydzień pełen serialowych premier: co będzie warto oglądać w najbliższych dniach? Dobrze, że zbliża się majówka, bo po tym tygodniu będziemy mieli sporo seriali do nadrabiania. I to jakich! Finałowe odcinki kultowych seriali i nowości od gigantów streamingowych zapowiadają się bardzo ciekawie. Wśród nowości serial od Apple TV+ z Elisabeth Moss w roli głównej ("Lśniące dziewczyny") czy "Cała prawda o Pam" z gwiazdą "Bridget Jones", Renée Zellweger, który zobaczymy na FOX. Powracają znane i lubiane seriale - 3. sezon "Barry", a także 2. sezony "Gentlemana Jacka" i "Stworzonej do miłości". Wszystkie trzy sezony będzie można oglądać już wkrótce na HBO Max. To jednak Netflix zaproponuje w tym tygodniu prawdopodobniej najgłośniejsze premiery. W tym tygodniu zobaczymy finałowe odcinki aż dwóch popularnych seriali - "Ozark" oraz "Grace i Frankie". Dla fanów tych seriali oczekiwanie miesza się zapewne z niepokojem. Jak zakończą się losy bohaterów, których śledzili od wielu już sezonów? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź pozostałe seriale, które zobaczymy w tym tygodniu i szczegóły na ich temat! Znamy datę finałowych odcinków. Jane Fonda i Lily Tomlin wrócą jeszcze na kilkanaście odcinkówZobacz więcej A wy na który serial najbardziej czekacie w tym tygodniu? Zobacz galerię https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/ **Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl*