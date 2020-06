"Glee". Lea Michele oskarżona o znęcanie się! Zgotowała koleżankom i kolegom z planu "piekło na ziemi"?

Lea Michele to jedna z gwiazd serialu "Glee". Aktorka zabrała ostatnio głos w sprawie fali protestów w USA po śmierci George'a Floyda. 46-letni Afroamerykanin zginął po brutalnej interwencji policji 25 maja w Minneapolis.

Po tym jak Lea Michele wyraziła swoje wsparcie dla inicjatywy Black Lives Matter, koleżanki i koledzy z planu oskarżyły ją o znęcanie!

George Floyd na to nie zasłużył. To nie był jednorazowy incydent, to się musi skończyć. #Black Lives Matters. - napisała Lea Michele na Twitterze.