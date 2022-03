"Gliniarze". Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka - ich miłość zrodziła się na planie. Publikujemy romantyczne zdjęcia

Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka poznali się na planie serialu "Gliniarze" i zakochali się w sobie. Od tego czasu dzielą życie prywatne, a w nim także swoje sportowe i muzyczne pasje. Są jak dwie, idealnie dopasowane, połówki jabłka.

Oboje kochają aktywność sportową i słońce, ale na wakacjach bywa z tą zgodnością różnie.

Preferuję aktywne wakacje, a Ewelina na wakacjach woli kąpiele słoneczne. Dziesięć tysięcy kroków dziennie to moje minimum, ale czasami dobrze też odpocząć od siebie. Zwykle wybieramy okoliczności przyrody, których nie mamy na co dzień, a więc góry, las bądź morze. To pozwala nam odłączyć głowę od codzienności, wyciszyć się, odczyścić, zrelaksować. Tego w przebodźcowanym świecie najbardziej nam potrzeba - mówi Łukasz Strzałka.