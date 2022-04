"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska chce się rozwieść? Gwiazda TTV odniosła się do plotek!

"Gogglebox. Przed telewizorem" to program, który polscy widzowie wręcz pokochali. Silą formatu jest prostota; charyzmatyczni uczestnicy show siedzą na kanapie, oglądają telewizję i komentują to, co widzą. Tylko tyle i aż tyle.

Od dawna w składzie "Gogglebox" jest Agnieszka Kotońska, która komentuje audycje telewizyjne razem ze swoim mężem, Arturem oraz okazyjnie synem, Dajanem. Od czasu debiutu w programie TTV do dzisiaj, Agnieszka Kotońska przeszła ogromną metamorfozę! Zadbała o siebie, schudła i eksperymentuje z fryzurami. Efekt jest taki, że wygląda... młodziej niż lata temu! Nie jest też tajemnicą, że od czasu metamorfozy, Agnieszka Kotońska zyskała wielu adoratorów!

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że małżeństwo Kotońskich przechodzi kryzys. Gwiazda TTV postanowiła odnieść się do tego i zapewnia, że nie planuje zmieniać męża! Nie jest też tajemnicą, że Agnieszka Kotońska ma wielu hejterów, którzy starają się utrudnić jej życie i robić niewybredne żarty. To może być jeden z nich.

Do tych sensacyjnych doniesień Agnieszka Kotońska odniosła się na Instagramie, gdzie napisała:

Kochani z tym samym chłopem @arturkotonski na kanapie #przedtelewizorem @gogglebox.ttv.pl @ttv.pl i z synem @dajankotonski do końca zycia i jeden dzień dłużej ❤️❤️❤️Moje chłopy ❤️czuje się bezpieczna ,kochana ,szczęśliwa ! Moja rodzina ,moja miłość ! ❤️ Moje motorki na życie ,na uśmiech na dobra energie lek na wszystko ❤️🤪🙈 Razem możemy wszystko ,podstawa to rodzina nie kasa ,nie dobre auto ,zajebiste mieszkanie czy udane wakacje ! Rodzina jest dla mnie cenniejsza niż przyziemne rzeczy które mogę mieć ale nie muszę ! Bez szczęśliwej rodziny była bym nikim ❤️całusy kochani , kochajcie się i doceniajcie to co macie ❤️😜😜😜❤️ Moje marzenie spełniło się w 100% mam to co było w mojej głowie i to co chciałam mieć❤️🌹 kocham jestem SZCZÈSLIWA ❤️