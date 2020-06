"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska eksperymentuje z fryzurą. Fani zachwyceni metamorfozą gwiazdy TTV!

Agnieszka Kotońska z programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" jakiś czas temu mocno wzięła się za siebie. Schudła, zadbała o wygląd oraz fryzurę. Teraz Kotońska prezentuje swoją kolejną metamorfozę, tym razem pod postacią nowej fryzury!

O swojej małej zmianie Agnieszka Kotońska napisała tak:

Dobry wieczór kochani ❤❤❤ NIE MIAŁAM ODWAGI ŚCIĄĆ WŁOSÓW 🙈 Wielki powrót do blond włosków..stęskniłam się za blond ❤❤🖤💛🖤😉🌞 ile ja już tych kolorów miałam na głowie, kto pamięta??😉🌞😉❤💛🖤 Tym razem pomalutku wracamy do blond 😘 😘🙈🌞😉❤💛🖤 @hairstylist_kasiabajer Obiecuje Wam że razem z @hairstylist_kasiabajer szykujemy niespodziankę na kolejny sezon gogglebox 🖤💛🖤💛🖤 może czas też wrócić do korzeni - różowe włosy takie w stylu glamour❤💛🖤 Ha!! A może wtedy będą krótkie, dziś zabrakło mi odwagi, lubię siebie w długich włosach 🖤💛❤❤🥰😍❣💕 Co myślicie o tej metamorfoze ??