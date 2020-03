"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska pokazała zdjęcia z przeszłości! Jak dawniej wyglądali Artur i Dajan Kotońscy?

Agnieszka Kotońska to niekwestionowana gwiazda show "Gogglebox. Przed telewizorem". Niedawno rodzina Kotońskich uruchomiła swój kanał na portalu YouTube, a teraz Agnieszka Kotońska postanowiła... opublikować zdjęcia z przeszłości! Jak dawniej wyglądali Artur i Dajan Kotońscy? Sprawdźcie!

Agnieszka Kotońska na przełomie wszystkich sezonów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła ogromną metamorfozę. Można zaryzykować stwierdzenie, że zmieniła się nie do poznania.

Agnieszka Kotońska została youtuberką! Co pokazuje na swoim kanale?Zobacz więcej

O ile przemianę Agnieszki Kotońskiej widzowie TTV mogli śledzić niemalże na bieżąco, to jednak do tej pory nie wiedzieliśmy jak dawniej wyglądał jej mąż Artur oraz syn Dajan. To jednak się zmieniło! Kotońska opublikowała w sieci archiwalne zdjęcia, które pokazują też Artura Kotońskiego i Dajana lata temu!

Mocno się zmienili? Sprawdźcie!