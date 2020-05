"Gogglebox. Przed telewizorem". Ciężarna Patrycja Szreder pozuje w stroju kąpielowym! Fani zachwyceni!

Patrycja Szreder, która wraz z Martą Karpińską komentuje oglądane programy oraz audycje telewizyjne, jest jedną z najświeższych uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem", jednak piękna brunetka szybko zadomowiła się i poczuła stałą częścią show.

Od kilku miesięcy Patrycja Szreder zachwyca Internautów publikując swoje kolejne zdjęcie pokazujące rozwój ciąży, jednak aż tak odważnych fotografii jeszcze nie publikowała. Tym razem modelka postanowiła pochwalić się sesją zdjęciową w stroju kąpielowym!

Ciąża to wyjątkowy stan. W kobiecie rozwija się nowe życie ❤️ Zostały 2 miesiące do rozwiązania 🤰🏻🧸 Dziękuję @patrycja_wieczorek za cudowne zdjęcia 📸❤️ #look @vivienvance 🖤