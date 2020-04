"Gogglebox. Przed telewizorem". Damian Nagana twierdzi, że media sieją panikę w sprawie koronawirusa! Fani w komentarzach podzieleni!

Gwiazdor telewizji TTV postanowił zabrać kilka słów na temat epidemii koronawirusa, a właściwie tego, jak sytuację przedstawiają media. Uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem" ewidentnie jest zwolennikiem akcji "#zostańwdomu".

Nagana na swoim Instagramie napisał:

Celebryci w mydlanych bańkach mówią #zostańwdomu . Jestem jednym z was i twierdzę, że więcej ludzi umrze z przyczyn ekonomicznych niż potencjalnie umarłoby na tego wirusa. Duża część moich znajomych już straciła pracę lub ich wynagrodzenie zostało mocno zredukowane. Moi znajomi to zwykli ludzie pracujący gdzieś na etat w różnych branżach, niektórzy prowadzą małe biznesy. To co się dzieje, to praranoja. Nie chodzi o samą epidemię, tylko o panikę sianą przez media i rządowe rozporządzenia. Zaraz, zaraz... Jaka epidemia/pandemia? ok 90% zakażonych nie ma praktycznie objawów lub przechodzi coś podobnego do grypy. Kilka % przechodzi to nieco ciężej. Umiera ok. 1-2% zarażonych. Czy to jest powód, żeby zniszczyć całą gospodarkę? Moim zdaniem nie! Mam nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy i wybiorą "rozwiązanie szwedzkie". Inaczej uderzy fala samobóstw, morderstwa, kradzieże i "western" na ulicach.