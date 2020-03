"Gogglebox. Przed telewizorem". Dominik Abus pochwalił się swoimi synami! Zachwyceni fani komentują!

Dominika Abus to jedna z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Na antenie TTV trwa właśnie emisja 12. sezonu programu, a Dominik Abus wraz z rodziną walczy z pandemią. Krótki wypad do lasu był pretekstem do pochwalenia się swoimi synami!

Bez wątpienia Dominik Abus jest jednym z sympatyczniejszych komentatorów programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Fani wręcz uwielbiają jak w duecie z Krzysztofem Radzikowskim komentuje telewizyjne programy, opinia tych dwóch często jest bezbłędna! Chociaż na ekranie panowie pojawiają się tylko we dwóch, to zapewne niewiele osób wie, że Dominik Abus doczekał się aż trójki potomstwa! Dominik Abus i Iga Muszakowska są szczęśliwymi rodzicami trójki synów! Teraz Dominik Abus postanowił pochwalić się synami, zabierając ich na krótki spacer do lasu, aby niedługo później wrócić do domu i chronić się przed koronawirusem Mój team spędza niedzielę w lesie✋🤗😘 Udanej Niedzieli Życzymy Wszystkim i Zdrowia w tym trudnym okresie😘 - napisał gwiazdor TTV. Dominik Abus pochwalił się żoną! Fani zachwyceni! Fani "Gogglebox. Przed telewizorem" od razu zakochali się w szczęśliwej rodzince! Poniżej znajdziecie tylko część komentarzy (pisownia oryginalna): rodzinka na spacerku 🙂👏 Dziękuję i dla Was również życzę Zdrowia ❤️❤️ Wzajemnie Wam dużo zdrówka. Miło się patrzy na taką fajną zgraną rodzinke. Pozdrawiam was z Gdańska Świetne zdjęcia 😁Nie ma jak rodzina ❤️