"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba w nowych parach! Cichy konflikt między gwiazdami TTV? Kim jest Lili Antoniak?

Wielkie zmiany w programie "Gogglebox. Przed telewizorem"! Na antenie telewizji TTV oglądać właśnie możemy 16. sezon popularnego programu, jednak jedna z par... rozpadła się! Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba już wspólnie nie komentują programów telewizyjnych! Dlaczego?

Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba w nowych parach w "Gogglebox"! Cichy konflikt między gwiazdami TTV?

Dla wielu widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" mógł to być szok, chociaż pierwsze doniesienia o rozłamie wśród jednej z najpopularniejszych par pojawiły się już kilka dni temu. Teraz jednak plotki stały się faktem! Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba nie tworzą już komentatorskiej pary w programie "Gogglebox. Przed telewizorem"!

Dlaczego? Powody nie są znane, a żadna z uczestniczek programu TTV się do tego nie odnosi. W sieci zaczęły pojawiać się plotki, jakoby popsuła się atmosfera między Ewą Mrozowską a Sylwią Bombą, co ta druga ostatnio skontrowała wspólnym zdjęciem z Ewą. Do tego Sylwia Bomba straciła sporo sympatii ze strony widzów po swoim występie w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zdaniem wielu widzów, gwiazdorzyła. Ma to swoje odzwierciedlenie w komentarzach fanów.

Jaka jest prawda? Tego może się kiedyś dowiemy. Teraz jednak fakty są takie, że zarówno Sylwia Bomba, jak i Ewa Mrozowska zostały w składzie programu ["Gogglebox"](https://www.telemagazyn.pl/tv/gogglebox-542871/, ale stworzyły nowe pary. Od teraz Ewa Mrozowska komentuje programy telewizyjne razem ze swoim mężem, Piotrem Kozłowskim. Sylwia Bomba natomiast utworzyła parę ze swoją przyjaciółką, Lili Antoniak.

Ewa Mrozowska tak skomentowała swoją "nową" parę:

Kochani jedziemy z tym! ❤️🙈 Oto człowiek z którym jestem od wielu lat w doli i nie doli ! A od dziś na kanapie 😆😂 @ttv.pl Tak, to właśnie z tym panem spędzam najwiecej czasu, prócz Leonka oczywiście!❤️ To mój kumpel, mąż i nawet psiapsi ahhahahahh Także obyście Nas chodź trochę polubili, tak jak lubiliscie nas razem z Sylwią @sylwiabomba było z jajem i będzie jeszcze lepiej z @lili.antoniak 😍😂👌 ! Ps. Bierzcie nas pół żartem, pół serio 😂❤️

Kilka słów napisała również Sylwia Bomba:

Nowa ekipa kanapowa melduje się dzisiaj o 22:00 w Gogglebox na @ttv.pl ❤️ Razem z @lili.antoniak jesteśmy jedną z dzisiejszych niespodzianek ❣️ Nie tylko u nas zmiany - z tego miejsca pozdrawiamy Cię Ewcia @ewamrozowska.makeup 💛 i Twojego nowego kanapowego (i życiowego) partnera - wiem, że ta zmiana daje Ci mega radość 💖 Mam nadzieje, ze będziecie się z nami dobrze bawić! Każda zmiana, niesie ze sobą coś nowego i ciekawego, a rok 2022 to podobno szczęśliwy rok! ☀️ U Was też ostatnio jakieś nowe zmiany w życiu?

KIM JEST LILI ANTONIAK?

Nową uczestniczką "Gogglebox. Przed telewizorem", która stworzyła parę z Sylwią Bombą, jest Lili Antoniak. To znana tiktokerka, której hasłem jest: Lubię rozśmieszać ludzi, gdy parodiuje życie 🤪.

Lili Antoniak urodziła się w 1991 roku. Jest szczęśliwą żoną oraz matką. Jej internetową działalność można śledzić również na YouTube. Co ciekawe, Lili Antoniak mogliśmy już zobaczyć u boku Sylwii Bomby w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami".

