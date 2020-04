"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska pochwaliła się swoim ciałem po ciąży! Ile schudła od czasu porodu?

Ewa Mrozowska, która niedawno powitała na świecie swojego synka Leonka, postanowiła pochwalić się swoją figurą oraz ciałem po ciąży. Trzeba przyznać, że jej wygląda robi wrażenie i kompletnie nie widać, żeby Mrozowska była w ciąży!

Jak tego dokonała? Ile schudła od czasu porodu? O tym wszystkim w mediach społecznościowych napisała sama Ewa Mrozowska:

Hej hop 🙋🏼‍♀️ Niektórzy uznają że wrzucając taki post się przechwalam 🤷🏼‍♀️ A ja po prostu jestem bardzo z siebie dumna i dumna z mojego ciała które stworzyło nowe życie 👶🏼 trzeba dać sobie czas, każda kobieta dochodzi w innym czasie do siebie ! To oczywiste!♥️ minęły już 4 miesiące od porodu,zrzuciłam tyle ile chciałam, od 1,5 miesiąca ćwiczę 2x w tygodniu żeby ujędrnić ciałko, skóra jest jeszcze miękka,może jakieś zabiegi ale na razie wszystko zamknięte 🙈 Cieszę się że lata ćwiczeń pozwoliły mi na szybszy powrót💪🏻 Na pewno geny też zrobiły swoje! Natomiast geny to nie wszystko po 35 🤪 Jestem też na diecie @body_chief od końcówki ciąży do teraz! Na pewno jest to mega ułatwienie bo zamiast gotowania mogę w tym czasie poćwiczyć 💪🏻 dziewczyny jak macie jakieś pytania to czekam! ❤️♥️ miłego dnia ♥️