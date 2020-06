"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska pokazała się w kostiumie kąpielowym! Fani zachwyceni perfekcyjną sylwetką po ciąży!

Ewa Mrozowska to jedna z najsympatyczniejszych uczestnikiem programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Jej oraz Sylwii Bomby po prostu nie sposób nie lubić! W tym kobiecym duecie jest naturalność oraz pokłady ogromnego poczucia humoru.

Nic więc dziwnego, że widzowie po prostu pokochali gwiazdy TTV! Doskonale widać to w mediach społecznościowych, gdzie Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba mogą liczyć na tony życzliwości ze strony fanów.

Teraz Ewa Mrozowska, która przecież niedawno została mamą, postanowiła opublikować dość śmiałe zdjęcia, a mianowicie... zaprezentować się w kostiumie kąpielowym! Swój post w mediach społecznościowych opatrzyła wpisem:

Hop hop 🍍🌞 No i się udało, mam fotki w kostiumie kąpielowym 🤪jak urodziłam w grudniu i patrzyłam w lustro to nie sądziłam że dojdę do siebie, bardzo się ciesze🙈♥️ 1,2,3 czy żadne? 😂