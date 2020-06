"Gogglebox. Przed telewizorem". Jacek Szawioła był fryzjerem Andrzeja Dudy! Jak wspomina współpracę z prezydentem i jego żoną?

Nie milkną echa brutalnego pobicia Jacka Szawioły z "Gogglebox. Przed telewizorem", do którego doszło w sobotę, 20 czerwca w Warszawie. Bohater popularnego programu TTV został zaatakowany na klatce schodowej.

Nagranie z zakrwawioną twarzą, które Jacek wrzucił do sieci, poruszyło tysiące internautów. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w poniedziałek (22 czerwca, przyp. red.) adwokat Justyna Sokół ma złożyć w prokuraturze w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Na razie nie wiadomo, czy atak na Jacka miał związek z jego orientacją seksualną (jest homoseksualistą). Sprawę bada policja.

Będziemy starać się ustalić, przez kogo został pobity, z tego co wiem, na miejscu była grupa dochodzeniowo-śledcza - przekazał Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jacek Szawioła to fryzjer, który występuje w programie TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". W poprzedniej kampanii prezydenckiej współpracował z Andrzejem Dudą. Był jego fryzjerem. Teraz, kiedy kwestie światopoglądowe wysunęły się na pierwszy plan w trwającej kampanii Andrzeja Dudy, media zaczęły przytaczać wypowiedź Jacka Szawioły dotyczącą współpracy z prezydentem RP i jego żoną.

Tak, trafiłem tam z polecenia. Wszystko zaczęło się na początku kampanii wyborczej i trwało jeszcze krótko po jego zaprzysiężeniu. Przyznam, że współpracę z rodziną prezydencką wspominam całkiem miło. Choć w kategoriach poglądów politycznych zbiera mi się na wymioty, to prywatnie są fajnymi ludźmi. Zwłaszcza pani Agata, której poczucie humoru uwielbiam. No ale musi takie mieć, skoro jeszcze to wszystko wytrzymuje… - mówił Szawioła w wywiadzie dla natemat.pl.