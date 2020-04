"Goldfinger". Honor Blackman nie żyje. Słynna "dziewczyna Bonda" zmarła w wieku 94 lat

Honor Blackman nie żyje. Aktorka, która wcieliła się w jedną z najpopularniejszych "dziewczyn Bonda" w filmie "Goldfinger" zmarła w wieku 94 lat.

Honor Blackman nie żyje

W wieku 94 lat zmarła brytyjska aktorka Honor Blackman. Informację podała rodzina, która podkreśliła, że śmierć artystki nie miała związku z pandemią koronawirusa.

Była nie tylko uwielbianą matką i babcią, ale także aktorką o niezwykle płodnym talencie twórczym. Dzięki niezwykłemu połączeniu piękna, inteligencji i sprawności fizycznej, a także wyjątkowemu głosowi i oddanej etyce pracy, osiągnęła niezrównany status ikony w świecie filmu i rozrywki. Swoim profesjonalizmem przyczyniła się do wspaniałych produkcji filmowych i teatralnych naszych czasów

Największą popularność Honor Blackman zyskała grając ekspertkę judo dr Cathy Gale w serialu "Rewolwer i melonik" oraz dziewczynę Bonda Pussy Galore w filmie "Goldfinger". Wystąpiła w nim u boku Seana Connery'ego, mając 38 lat, co sprawiło, że została najstarszą z aktorek wcielających się w rolę dziewczyny agenta 007.

Honor Blackman urodziła się w 1925 r. Zadebiutowała w 1947 roku w filmie "Fame Is the Spur". Wydała jeden album muzyczny zatytułowany "Everything I’ve Got". Widzowie mogli ją także oglądać w niewielkiej roli w "Dzienniku Bridget Jones". Zmarła 5 kwietnia 2020 roku w swoim domu w Lewes.