"Gomorra". TVP Kultura wyemituje kultowy włoski serial! Od kiedy emisja?

Czy są tutaj widzowie, którzy nie widzieli serialu "Gomorra"? Cóż, zawsze jest takie prawdopodobieństwo, więc już wkrótce będzie można to zmienić! Wszystko za sprawą kanału TVP Kultura, który wyemituje kultowy włoski serial!

"Gomorra" odcinek 1 - premiera w piątek, 12 czerwca, o godzinie 23:35 na antenie TVP Kultura

TVP Kultura stawia latem na mocne kino! Właśnie dlatego na antenie kanału zostanie wyemitowany współczesny klasyk kryminału, czyli kultowy już serial "Gomorra", który do tej pory doczekał się 4 sezonów. Przedstawiciele TVP Kultura zapewniają, że na antenie zostanie wyemitowane wszystkie odcinki "Gomorry".

"Gomorra" to przepełniona realizmem i przemocą wycieczka wprost do serca neapolitańskiej mafii. Scampia to dzielnica Neapolu, której ciemne i niebezpieczne zaułki kamorra wybrała na swoją siedzibę. Kamorra to mafia, która rządzi miastem i jego mieszkańcami.

Gdy do więzienia trafia jeden z przywódców przestępczej organizacji – Pietro Savastano (Fortunato Cerlino), jego miejsce – wbrew panującym zasadom - chce przejąć zaledwie trzydziestoletni Ciro Di Marzio (Marco D’Amore). Dążenie Ciro do objęcia władzy naraża na ogromne niebezpieczeństwo całą jego rodzinę, gdyż do walki o tę pozycję włączają się również żona Savastano - Imma (Maria Pia Calzone) oraz jego największy rywal Salvatore Conte (Marco Palvetti).

Kolejne odcinki "Gomorry" będą na TVP Kultura emitowane w piątki, w okolicach godziny 23:30.