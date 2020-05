"Górski lekarz". Daniel QCZAJ opowiada o wizycie na planie kultowego serialu! Jak wspomina tę przygodę?

Już dzisiaj (18 maja 2020 roku), o godzinie 20:00, na antenie Romance TV zadebiutuje 13. sezon serialu "Górski lekarz". Na planie tej kultowej produkcji miał okazję pojawić się Daniel QCZAJ, który opowiedział nam o kulisach serialu!

"Górski lekarz" sezon 13 - od 18 maja, od poniedziałku do piątku, o godzinie 20:00 na antenie Romance TV

Popularny QCZAJ jest nie tylko jednym z najbardziej sympatycznych polskich celebrytów oraz trenerów personalnych, ale także aktorem oraz ambasadorem Romance TV, dzięki czemu mógł pojawić się na planie kultowego serialu "Górski lekarz". Co go zaskoczyło na planie niemiecko-austriackiej produkcji? Co wprawiło go w osłupienie? Czy zrozumiał fenomen "Górskiego lekarza"? Sprawdźcie naszą rozmowę z QCZAJ’em.

Niedawno miałeś okazję pojawić się na planie serialu "Górski Lekarz". Co Cię tam najbardziej zaskoczyło?

Wizyta na planie "Górskiego lekarza" była niezapomnianym przeżyciem. Ogromnie wrażenie zrobiła na mnie miejscowość Ellmau, w której toczy się akcja serialu – malownicze i majestatyczne szczyty Alp tworzą widok, który zapiera dech w piersiach. Największym zaskoczeniem było dla mnie to, że szpital zbudowany jest na dawnym korcie tenisowym o niewielkiej powierzchni, który w telewizji sprawia wrażenie olbrzymiej przestrzeni. Poznałem też wszystkich aktorów - szczególnie miło wspominam spotkanie z Hansem Siglem, czyli serialowym Martinem Gruberem. Szybko znaleźliśmy wspólny język i polubiliśmy się. To nie tylko świetny aktor, ale i bardzo sympatyczny człowiek. A już od 18 maja będziemy mogli oglądać go w najnowszym sezonie serialu "Górski lekarz" w Romance TV!

Jak myślisz, na czym polega fenomen "Górskiego Lekarza"? Dlaczego polscy widzowie tak pokochali tę produkcję?

"Górski lekarz" to taka pogodna opowieść o prostych ludziach i ich problemach, która daje chwilę wytchnienia po ciężkim dniu. Akcja toczy się na tle cudownych alpejskich szczytów, w urokliwej górskiej miejscowości. Ta piękna sceneria w połączeniu z fabułą, która nie tylko opowiada o pracy lekarza, ale także prezentuje miłosne perypetie bohaterów i codzienne problemy ludzi sprawia, że zwyczajnie lubimy go oglądać. Z niektórymi sytuacjami i postawami identyfikujemy się, inne budzą w nas oburzenie, ale najważniejsza jest tytułowa postać. Martin Gruber potrafi wyleczyć ciało i… duszę. Jest gotowy do pomocy w każdej chwili. Takiego lekarza o wrażliwym sercu, który potrafi wysłuchać, chciałby mieć każdy. To także powód, dla którego serial cieszy się wśród widzów szacunkiem i ogromną sympatią.

Podpatrywałeś aktorów na planie "Górskiego Lekarza"? Czy czegoś się od nich nauczyłeś? W końcu sam coraz poważniej smakujesz aktorstwa.

Na co dzień dużo i głośno mówię, jestem hiperaktywny, dlatego na planie "Górskiego lekarza" obserwowałem grę Hansa Sigla, który w swojej roli potrafił się znakomicie wyciszać i trzymać emocje na wodzy. Takie opanowanie wcale nie jest łatwe, kiedy jedno nagranie trwa wiele godzin i wymaga licznych powtórek. Za każdym razem coś było do poprawy, a mimo tego nie było po nim widać zdenerwowania czy zniechęcenia. Znakomicie wczuwał się w swoją rolę, grał bardzo przekonująco – prawe sam go poprosiłam o poradę lekarską (śmiech). Chciałbym być tak cierpliwy i potrafić wydobywać z siebie odpowiednie emocje w trakcie pracy na planie.

Co najbardziej QCZAJ ceni w kinie? Jakie filmy lubisz najbardziej?

W kinie najbardziej cenię dobre aktorstwo. Dobry film musi wzbudzać emocje, a tylko dzięki autentycznej grze aktorów jest w stanie poruszać. Aktor, który potrafi wcielić się w swoją rolę w stu procentach staje się wiarygodny do tego stopnia, że widzowie przeżywają emocje wspólnie z nim. Uważam, że takie filmy trafiają do ludzi.

Lubię także lżejszy repertuar, np. komedie romantyczne, ponieważ są znakomitym lekarstwem na poprawę humoru i doskonałym ćwiczeniem na mięśnie brzucha. A tych nie brakuje w Romance TV! Stacja przygotowało także zabawny i wzruszający repertuar z okazji Dnia Matki. We wtorek, 26 maja będzie można zobaczyć aż 7 produkcji o różnych odcieniach matczynej miłości, m.in. trochę szalone komedie "Odpoczynek? Nie ma mowy!" o godz. 15:20 czy "Wielkie kłamstwo" o godz. 18:15. Dla mnie moja mama jest jedną z najważniejszych osób w życiu, moją największą fanką i fanką Romance TV, więc wiem, że nie przegapi tych filmów!

Jaki jest twój ulubiony serial z Romance TV?

Najbardziej lubię filmy, w których akcja toczy się w górach, dlatego często oglądam "Górskich ratowników". Każdy odcinek to nie tylko przepięknie ujęta w kadrach malownicza, austriacka Styria, ale również trzymające w napięciu widowiskowe akcje ratunkowe. Czasami zastanawiam się, jak oni to nagrali… Jednak największy sentyment mam do "Górskiego lekarza", ponieważ miałem okazję osobiście zwiedzić plan zdjęciowy i poznać aktorów. Nigdy nie zapomnę tej przygody i niesamowitej scenerii na tle majestatycznych Alp. Mnie często nie starcza czasu, ale moja mam i siostry mogą oglądać ten kanał non-stop.

Jak radzisz sobie z kwarantanną? Mocno odczuwasz skutki przymusowego siedzenia w domu?

W czasie domowej kwarantanny jestem chyba jeszcze bardziej aktywny fizycznie. Będąc w domu cały czas prowadzę treningi online. Wcale nie potrzeba mieć profesjonalnych sprzętów, bo wystarczą zwykłe butelki z wodą zamiast hantli, a o formę można zadbać nawet podczas oglądania telewizji. Dla Romance TV przygotowałem też serię rozgrzewek pokazujących, jak ćwiczyć przed telewizorem. Można je zobaczyć na antenie o 12:25 i 17:00. Gwarantuję, że oglądanie ulubionego filmu lub serialu podczas ćwiczeń sprawi, że czas nam szybciej zleci, a przy okazji poprawimy swoją kondycję fizyczną.

Przymusowe siedzenie w domu rozbudziło twoją kreatywność. Doskonale widać to na Tik Toku. Opowiedz o tym.

Zgadza się – moja kreatywność nie zna granic. :) Przebierając się w strój różowego króliczka wielkanocnego chciałem wprawić ludzi w doskonały nastrój, żeby w tym ciężkim czasie pandemii mogli trochę się pośmiać i wyluzować, na chwilę zapomnieć o problemach i może inaczej na nie spojrzeć. Dotąd nie miałem pojęcia, że u mnie w domu znajduje się tyle interesujących przedmiotów – pomogły mi one stworzyć ciekawe aranżacje do moich ulubionych przebojów. Taniec to doskonałe lekarstwo na chandrę i nudę.

Wracając do twoich filmowych doświadczeń. Czy, gdy już kryzys zostanie opanowany, będzie okazja cię zobaczyć ponownie na wielkim ekranie?

Pożyjemy – zobaczymy :) Ja nigdy nie mówię nie, kiedy w życiu pojawia się szansa na nowy, interesujący projekt. Mógłbym zagrać np. górskiego ratownika, być częścią ekipy kolejnego wartego polecenia serialu z Romance TV. Nowy sezon "Górskich ratowników" rusza też 18 maja i można go oglądać od poniedziałku do piątku o 22:50. Widziałbym się też w roli dzielnego strażaka, więc liczę na występ w serialu „Marie – próba ognie” (śmiech), może widzowie kiedyś mnie zobaczą w jednym z odcinków, więc sprawdzajcie w każdą niedzielę o godz. 20:00 Romance TV.

"Górski lekarz" - o czym jest serial?

"Górski lekarz" to jeden z najbardziej kultowych niemieckojęzycznych seriali. Widzowie śledzą doktora Martina Grubera już od 13. sezonów! W najnowszej odsłonie serialu nie zabraknie emocji! Już w 1. odcinku 13. sezonu "Górskiego lekarza" doktor Gruber przypadkowo spotka dawnego przyjaciela Hannesa Brandta. Mężczyzna jest zrozpaczony, ponieważ właśnie zmarła mu żona, a teraz choruje Nathalie, jego córka. Nie wiadomo, co jej dolega. Trapi ją rzadka dolegliwość - jest ekstremalnie uczulona na światło. Po zbadaniu dziewczyny doktor Gruber odkrywa, że Nathalie jest w ciąży. Nagle sprawy nabierają tempa i sytuacja się zaognia...