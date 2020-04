"Górski lekarz" sezon 13. Wielki powrót kultowego serialu na Romance TV! Co spotka doktora Martina w nowych odcinkach?

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów serialu "Górski lekarz". Już wkrótce na antenie Romance TV zostaną wyemitowane odcinki 13. sezonu "Górskiego lekarza"! Zobaczcie, co tym razem spotka doktora Martina!

"Górski lekarz" sezon 13 - od 18 maja, od poniedziałku do piątku, o godzinie 20:00 na antenie Romance TV

W 13. sezonie serialu "Górski lekarz" akcja serii wciąż rozgrywa się w przepięknej, tyrolskiej miejscowości Ellmau, gdzie pośród majestatycznych górskich szczytów atrakcyjny chirurg zajmuje się nie tylko trudnymi przypadkami medycznymi, ale także pomaga rozwiązać problemy osobiste swoich pacjentów. Sam również przeżywa wzloty i upadki, poszukuje szczęścia i prawdziwej miłości.

Kultowy serial powraca z nowymi odcinkami! Doktor Martin Gruber spotka dawnych przyjaciół!Zobacz więcej

Co się wydarzy w 13. sezonie? Do doktora Grubera zgłasza się Hannes Brandt, dawny przyjaciel, któremu zmarła żona i teraz boi się, że z powodu śmiertelnej choroby straci córkę. Zrozpaczony mężczyzna prosi Martina, by pomógł w leczeniu Nathalie. Rozpoczyna się trudna walka z czasem o życie dziewczyny…

W rolę Martina Grubera oczywiście wciąż wciela się Hans Sigl.