"Gra o tron". Jack Gleeson, czyli serialowy Joffrey zagra w nowym serialu! O czym będzie "Out of Her Mind"?

Joffrey z "Gry o tron" w nowym serialu! Jack Gleeson zyskał popularność wcielając się w postać Joffrey'a Baratheona w "Grze o tron". W pewnym momencie ogłosił, że chce porzucić aktorstwo, teraz powraca po ponad sześciu latach przerwy. Zagra w nowym brytyjskim serialu komediowym, pt. "Out of Her Mind". Serial ma mieć 6 odcinków, a za jego produkcję odpowiada Sara Pascoe. Opowiada o złamanym sercu, rodzinie i o tym, jak to przetrwać. Wszystko to ma być jednak pokazane w sposób inny niż w zwykłych sitcomach. Nie zabraknie ekscentrycznych postaci, animacji i naukowych wyjaśnień. W obsadzie znaleźli się m.in. Juliet Stevenson, Cariad Lloyd i raper Scroobius Pip. To niespodzianka dla fanów Jacka Gleesona, który po zakończeniu przygody z "Grą o tron" zapowiedział, że żegna się z aktorstwem. Podkreślał, że traktował je tylko jako hobby i nigdy nie myślał o tym na poważnie. Czyżby zmienił zdanie?