"Gra o Tron". Joseph Gatt zatrzymany! Co się stało? Aktor zaprzecza zarzutom, a policja szuka potencjalnych ofiar

Aktor znany z "Gry o Tron", a także z filmów takich, jak "Thor" czy "Teen Wolf: Nastoletni wilkołak" został zatrzymany i oskarżony o pedofilię. Jak dokładnie brzmi zarzut wobec aktora? Jak odnosi się do tego zatrzymany?

Joseph Gatt zatrzymany za pedofilię

Joseph Gatt to 47-letni brytyjski aktor, który mieszka w Los Angeles, a międzynarodową sławę zdobył dzięki epizodycznej roli w "Grze o Tron", a wcześniej pojawił się m.in. w produkcjach "Thor", "Teen Wolf: Nastoletni wilkołak", "Nawiedzona znaleziona", "Ray Donovan" czy "Detektyw". 6 kwietnia 4:45 rano policja w Los Angeles wydała nakaz przeszukania jego domu w Fairfax, a następnie mężczyzna został aresztowany.

Powodem aresztowania było otrzymanie informacji, że Gatt utrzymywał kontakty online o charakterze seksualnym z osobą nieletnią. Aktor wyszedł na wolność jeszcze tego samego dnia, wpłacając kaucję w wysokości 5 tysięcy dolarów. Gatt zaprzecza oskarżeniom w oświadczeniu, które wydał na swoich mediach społecznościowych, gdzie napisał m.in., że oskarżenia są

absolutnie straszne i kompletnie nieprawdziwe

Śledztwo wszczęła grupa zadaniowa do spraw przestępstw internetowych przeciwko dzieciom z wydziału do spraw nieletnich w Los Angeles. Nie ujawniono jeszcze, kto na niego doniósł. Nie wiadomo także czy była to jedna osoba, czy więcej. Na tym etapie trwają poszukiwania kolejnych osób, które mogły paść ofiarą zatrzymanego mężczyzny. Większa liczba ofiar nie jest wykluczona, bo, jak okazało się w trakcie śledztwa, aktor miał już wówczas zaległy nakaz aresztowania za podobne przestępstwo seksualne.

