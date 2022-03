"Grace and Frankie". Znamy datę finałowych odcinków! Jane Fonda i Lily Tomlin wrócą jeszcze na kilkanaście odcinków

"Grace and Frankie" bawiły, wzruszały i poprawiły nastroje widzów przez siedem długich i przyjemnych sezonów. Wszystko jednak musi dobiec kiedyś końca - twórcy serialu podzielili się premierową datą finałowych odcinków, a także opisem ostatniego sezonu. Nawet te kilka zdań przynosi dużo optymizmu.

"Grace and Frankie". Znamy datę finałowych odcinków!

"Grace i Frankie" to serial o tytułowych bohaterkach, w które wcielają się Jane Fonda i Lily Tomlin. Życie niespodziewanie staje na głowie, gdy ich mężowie nagle obwieszczają, że są gejami i tworzą związek. Mimo że nigdy za sobą nie przepadały, panie muszą stanąć ramię w ramię, zmierzyć się z niepewną przyszłością i wypracować nową definicję „rodziny”. Ten ciepły i zabawny serial doczekał się aż 7 sezonów - łącznie z zaplanowanymi 4 odcinkami, "Grace and Frankie" ma liczyć 94 odcinków - będzie to więc najdłuższy serial oryginalnej produkcji Netfliksa.

Kiedy zobaczymy ostatnie przygody Grace i Frankie?

Pierwsze 4 odcinki 7 sezonu miały premierę 13 sierpnia 2021 roku. Kolejne zobaczymy 29 kwietnia 2022 roku. Na szczęście, pożegnanie z serialem nie nastąpi tak gwałtownie, bo twórcy przygotowali dla widzów aż 14 odcinków. Oprócz daty premiery, otrzymaliśmy także opis finałowych odcinków:

Siedem lat temu życie Grace i Frankie odwróciło się do góry nogami, kiedy ich wieloletni mężowie zostawili je... dla siebie nawzajem. Partnerki w sparingu, jak i w zbrodni, stworzyły nieprawdopodobną i nierozerwalną więź, gdy stawiały czoła niepewnej przyszłości, ramię w ramię. Śmiały się razem i płakały razem, próbowały razem grzybków i wspólnie stały się biznesmenkami, odnoszącymi sukcesy. 94 odcinki później Grace i Frankie nadal pokazują sobie, swoim rodzinom i fanom, co to znaczy żyć pełnią życia, bez lęku i bez kompromisów. Wznieśmy toast za siedem sezonów śmiechu, łez, poprawiania nastroju i dobrych wibracji. I, jak powiedziałyby Grace i Frankie, pie***yć to. To może być ich ostatni rozdział, ale one dopiero się rozkręcają.

Finałowy odcinek jest już opatrzony tytułem - przewrotnie nazwano go "Początek". Zatem, jak to zawsze bywało z "Grace and Frankie", nawet na koniec można patrzeć z pewnym optymizmem.

