"Gracjan Pan". Powstał musical inspirowany twórczością Gracjana Roztockiego! Kiedy premiera?

Wielu może potraktować tę informację jako żart, jednak to najprawdziwsza prawda... We wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol powstaje musical inspirowany twórczością kontrowersyjnego youtubera i naturysty, Gracjana Roztockiego! Sprawdźcie szczegóły widowiska "Gracjan Pan".

Grancjan Roztocki to prawdziwy fenomen popkultury. Jeden z pierwszych youtuberów, swoją działalność rozpoczął w czasach, gdy nagrywanie w sieci jeszcze nie było ani modne, ani opłacalne. Spotkał się z ogromną falą krytyki, ale to w żaden sposób mu nie przeszkadzało, a wręcz napędzało do kolejnych działań! Jego piosenkę o kupie do tej pory przesłuchano ponad 11 milionów razy!

Teraz twórczość Grancjana Roztockiego stanie się prawdziwą sztuką, bowiem w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu powstaje musical inspirowany piosenkami Roztockiego! Do sieci trafiły już nawet dwa numery w interpretacji aktorów - "Ja Cię lovciam" oraz "Hejterzy". Premiera "Grancjan Pan" już 10 stycznia.

Za reżyserię widowiska "Gracjan Pan" odpowiada Cezary Tomaszewski, natomiast autorką scenariusza jest Natalia Fiedorczuk. W obsadzie musicalu znaleźli się Justyna Antoniak, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Tomasz Leszczyński, Michał Szymański, Mikołaj Woubishet oraz gościnnie: Paulina Jeżewska, absolwentka Studium Musicalowego Capitol i Rafał Derkacz, aktor Teatru Lalka w Warszawie, finalista Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki na 37. i 40. PPA.